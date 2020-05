मद्य विक्रीला सुरवात; परवाना नसल्याने अनेकांचा हिरमोड 

परभणी : तब्बल दोन महिण्याच्या प्रदिर्घ कालावधीनंतर जिल्ह्यात मद्य विक्रीस परवानगी देण्यात आली. परंतू ज्या मद्य शौकिनांनी ऑनलाईन नोंदणी केली अश्यानाच मद्याची मंगळवारपासून विक्री करण्यात आली. त्यामुळे ज्यांनी नोंदणी केली नाही अश्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. कोरोना विषाणु संसर्गामुळे टाळेबंदी करण्यात आली आहे. या टाळेबंदीत मागील दोन महिण्यापासून जिल्ह्यात मद्य विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. मद्य विक्री बंद असल्याने मद्य शौकिनांची अत्यंत निराशा झाली होती. त्यामुळे या दोन महिण्याच्या कालावधीत जिल्ह्यात मद्यविक्री बंद असल्याने गावठी दारूचा महापुर आला होता. पोलिसांनी अनेक ठिकाणचे गावठी दारुचे कारखाने उध्वस्थ केले. परंतू जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात ऑनलाईन पध्दतीने दारु विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार ता. १७ मेपर्यंत नागरिकांना नोंदणी करण्याचा कालावधी देण्यात आला होता. यावर जिल्ह्यातील ८ हजार ९६ ग्राहकांनी नोंदणी केली असून २७ हजार ५४४ लिटर मद्याची मागणी नोंदविली आहे. हेही वाचा व पहा : Video : परभणीकरांनी दिल्या ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा परवाना नसलेले आघाडीवर

जिल्ह्यात ऑनलाईन लिंकवर मद्याची मागणी करणाऱ्यामध्ये परवाना नसलेले आघाडीवर आहेत. एकूण ७ हजार ९४५ जणांनी विदेशी दारुची मागणी नोंदविली आहे. त्यामध्ये एक हजार १२९ ग्राहक परवानाधारक असून परवाना नसणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ६ हजार ९३७ एवढी आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना आता घरपोच मद्य पुरविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एकूण २६ हजार २७६ लिटर विदेशी मद्याची नोंदणी झाली आहे. तसेच ४८३ लिटर बिअर आणि ७८५ लिटर देशी मद्याची नोंदणीही झाली आहे. मद्य विक्री दुकानासमोर सकाळपासूनच गर्दी

मद्य विक्री सुरु झाल्याचे समजताच मद्य विक्री दुकानासमोर लोकांची गर्दी जमा झाली. परंतू दुकानमालकानी नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांनाच मद्य दिले जाणार असल्याचे जाहीर केल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला. जवळपास सर्वच दुकानसमोर देशी दारु साठी शिल्लक नाही असे फलक लावण्यात आले होते. त्यामुळेही अनेकांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागले.



Web Title: Start selling alcohol; Hiramod of many without a license Parbhani News