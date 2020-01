राज्य अजिंक्यपद रग्बी स्पर्धेत सातारा, ठाण्याला विजेतेपद

परभणी ः येथे झालेल्या सबज्युनिअर गटाच्या राज्य अजिंक्यपद रग्बी स्पर्धेत मंगळवारी (ता. २८) साताऱ्याने मुलींच्या, तर ठाण्यानेच्या मुलांच्या गटाने विजेतेपद पटकावले. जिल्हा रग्बी संघटनेच्या वतीने जिल्हा क्रीडा संकुलात झालेल्या या स्पर्धेत मुलांच्या गटात ठाणे संघाने विजेतेपद, कोल्हापूर संघाने उपविजेतेपद पटकावले. सातारा संघ तिसऱ्या स्थानी राहिला. तर मुलींच्या गटात सातारा संघाने विजेतेपद, मुंबई उपनगरने उपविजेतेपद पटकावले. भंडारा संघ तिसऱ्या स्थानी राहिला.



स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, बेलेश्वर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सुशीलकुमार देशमुख, कृषी अधिकारी शंकर बलसेटवार, प्राचार्य मधुकर जोंधळे, क्रीडा अधिकारी श्री. चव्हाण, सरपंच अभय कुंडगीर, जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बनसोडे, सचिव शिवाजी खुणे, प्रफुल पैठणे, मुख्याध्यापक प्रकाश हारगावकर, गोपाल मोरे, सुशील देशमुख, डॉ. ज्ञानेश्वर गिरी, विकास चौरसिया, रमेश शिंदे, शंकर शहाणे आदींच्या उपस्थितीत झाले. विजेत्या संघांना मान्यवरांच्या हस्ते करंडक प्रदान करण्यात आले. हेही वाचा - तीन फरार आरोपींच्या मुस्क्या आवळल्या ! या स्पर्धेत मुलांचे २२, तर मुलींचे २१ संघ सहभागी या स्पर्धेत महाराष्ट्रभरातील मुलांचे २२, तर मुलींचे २१ संघ सहभागी झाले होते. मुलींच्या गटात भंडारा संघाने तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. मुलींच्या अंतिम सामन्यात सातारा संघाने मुंबई उपनगर संघाचा पाच विरुद्ध शून्य गुणाने पराभव करीत स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. मुंबई उपनगर उपविजेता ठरला. सातारा संघाकडून आक्रमक खेळ करत तनोज भोसले, प्रांजली शेडगे व सिद्धी यांनी साताऱ्याला विजेतेपद मिळवून देण्यास मोलाची कामागिरी केली. मुलींच्या गटात तिसऱ्या स्थानाची लढत सातारा संघाने नंदुरबार संघाचा दहा विरुद्ध शून्य गुणाने पराभव करीत जिंकली. तर अंतिम सामन्यात ठाणे संघाने कोल्हापूर संघावर पाच विरुद्ध शून्य गुणाने मात करीत स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. ठाणेच्या गणेश उपाध्याय, गौरव चव्हाण यांनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन केले.



Web Title: In the state championship rugby tournament Satara, Thane to be the winner