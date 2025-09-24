CM Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करू

निलंगा - वातावरणातील बदलामुळे पावसाचा असमतोल निर्माण होत असून. काही ठिकाणी पाऊस कमी तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीचे निकष बाजूला सारून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या मर्यादा ओलांडून सरसकट शेतकऱ्यांना मदत करू अशी आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..औरादशहाजानी ता. निलंगा येथे पूरग्रस्त पाहणी प्रसंगी श्री. फडणवीस बोलत होते. मांजरा व तेरणा नदीच्या संगमावर पूर परिस्थितीमुळे अतिशय विदारक परिस्थिती निर्माण झाली होती. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, माजी खासदार डॉक्टर सुनील गायकवाड, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील मुरूमकर, युवा नेते अरविंद पाटील निलंगेकर, भाजपा शहर जिल्हाध्यक्ष अजित पाटील कव्हेकर यासह अनेक जण यावेळी उपस्थित होते..पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस म्हणाले मांजरा व तेरणा या दोन्ही नद्या एकत्रित औरादशहाजानी येथील संगमाच्या ठिकाणी एकत्रित आल्यामुळे पाठीमागे पाणी तुंबले दोन नद्यांचा संगम असल्यामुळे बॅक वॉटर मोठ्या प्रमाणात जमा होऊन. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. सर्व शेती पाण्याखाली गेली आहे..या ठिकाणी पिका ऐवजी पाणीच दिसत असून शेतकऱ्यांचे जमीन वाहून व खरडून गेल्या आहेत. सर्व प्रकारची मदत सरकारच्या वतीने आम्ही करणार आहोत. काही बॅरेजस जुनी झाली आहेत त्यासाठी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यात पावसाचा सुद्धा असमतोल निर्माण झाला आहे. आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी सुचवलेले बॅरेजेसचे कामे मार्गी लावू असे अभिवचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..त्याचबरोबर औराद येथील संगमावर वारंवार महापूर येत आहे. याठिकाणी पूर संरक्षण भिंत बांधून शेतीचे संरक्षण केले जाईल याची शेतकऱ्यांना व गावकऱ्यांना मदत होणार आहे त्या व्यतिरिक्त सरसकट शेतकऱ्यांना आम्ही मदत करणार आहोत. यापूर्वी जे निकष आहेत ते निकष बाजूला सारून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे काळजी करू नका अशी आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले..हे नुसते मदत नाही तर साधारणपणे टंचाईच्या वेळेचे जे काही निकष आहेत. गाव व तालुका निकष लावून केलेला पंचनामा गृहीत धरू यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ड्रोनचा पंचनामा आपल्याला मान्य आहे.नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना मराठवाड्यासाठी यापूर्वीच लागू केली आहे. वातावरणाच्या बदलाचा परिणाम शेतीवर होत असून वातावरणाच्या बदलावर पीक पॅटर्न मध्ये बदल करण्याची गरज असून यासाठी सहा हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे..ओला दुष्काळ ही केवळ बोलीभाषा असून साधारण दुष्काळाच्या काळामध्ये ज्या ज्या सूट व योजना आपण राबवतो तोच निकष अतिवृष्टीच्या काळात लागू करणार आहोत. आता आम्ही विजेची बिल घेत नाही, बँका सध्या कोणतेही कर्ज भरा म्हणून तगादा करत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निश्चित राहावे काळजी करू नका सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला निधी व मदत दिवाळी पूर्वी दिली जाईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.