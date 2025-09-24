मराठवाडा

CM Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करू

वातावरणातील बदलामुळे पावसाचा असमतोल निर्माण होत असून. काही ठिकाणी पाऊस कमी तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
cm devendra fadnavis

cm devendra fadnavis

sakal

राम काळगे
Updated on

निलंगा - वातावरणातील बदलामुळे पावसाचा असमतोल निर्माण होत असून. काही ठिकाणी पाऊस कमी तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाऊस अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीचे निकष बाजूला सारून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या मर्यादा ओलांडून सरसकट शेतकऱ्यांना मदत करू अशी आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Marathwada
Farmer
Nilanga
state government
Agriculture Loss
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com