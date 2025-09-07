Sillod Crime : पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अपहरणाचा डाव फसला, चार आरोपींना अटक

सिल्लोड : बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याचे अपहरण करून त्याला पळवून नेत असताना पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे विद्यार्थ्याची सुटका झाली. ही घटना तालुक्यातील केळगाव परिसरात शनिवार (ता.06) रोजी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली..घटनेची माहिती अशी की, बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अमोल मक (वय.20) रा.केळगाव (ता.सिल्लोड) याला त्याच्या काही मित्रांनी गोड बोलून दुचाकीवरून आमठाणा रस्त्यावरील घाटामध्ये नेले. घाटामध्ये काही जण चारचाकी क्रमांक एमएच.48.ए.9918 घेऊन उभे होते. दुचाकीवरून अमोल यास खाली उतरवून चारचाकी गाडीमध्ये जबरदस्तीने मारहाण करून बसविण्यात येत असताना त्याने आरडाओरड केली. .यावेळी केळगाव येथील व्यक्तीने घडलेली घटना गावात तसेच पोलिसांना कळविली. यावेळी चारचाकी भरधाव वेगाने सिल्लोडकडे येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सपोनी रविंद्र ठाकरे, कर्मचारी यतीन कुलकर्णी, अनंत जोशी, अण्णा गावंडे, भिकन सतुके यांनी भराडी येथे नाकाबंदी केली. संशयित गाडी थांबवून गाडीतून अमोल मक याची सुटका केली..याप्रकरणी अमोल मक याने दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी दशरथ विठ्ठल जाधव रा.सिल्लोड, गणेश कृष्णा जगताप, रा.वडोदचाथा, गणेश सोन्नसिग चव्हाण व प्रवीण लालचंद राठोड दोघे रा.कोऱ्हाळा तांडा (ता.सिल्लोड) यांचे विरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली. सिल्लोड न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची हर्सूल कारागृहात रवानगी केली. घटनेचा पुढील तपास ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक लहू घोडे करीत आहे..अकॅडमीच्या संचालकाचा प्रतापशहरातील हिंदवी करिअर अकॅडमीचा संचालक दशरथ जाधव याने त्याच्या अकॅडमीत पोलिस भरती प्रशिक्षण घेत असलेला विद्यार्थी अमोल मक याच्याकडे असलेल्या फोन रेकॉर्डिंग मिळविण्यासाठी त्याला पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दशरथ जाधव याने त्याच्या अकॅडमीमध्ये असलेल्या एका विद्यार्थिनीसोबत लग्न करायचे आहे असे अमोल मक याला त्या विद्यार्थिनीला विचारण्यास सांगितले होते. .त्याने फोनवरून विचारणा केल्यानंतर त्या विद्यार्थिनीने देखील हो त्याचेसोबत लग्न करणार असल्याचे सांगितले. याचे रेकॉर्डिंग अमोलच्या मोबाईलमध्ये होते. त्यामुळे अमोल याने अकॅडमीमध्ये जाणे बंद केले. हे रेकॉर्डिंग मिळविण्यासाठी दशरथ जाधव वारंवार अमोल याला बोलावत होता. परंतु तो जात नसल्यामुळे मोबाईल मधील रेकॉर्डिंग मिळविण्यासाठी हिंदवी करिअर अकॅडमीचा संचालक दशरथ जाधव याने अमोलच्या अपहरणाचा कट आखला होता. यामध्ये संशयित आरोपी असलेले तिघे जण त्याच्या अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.