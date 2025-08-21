Sillod News
Sillod NewsSakal
मराठवाडा

Sillod News : मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतीमध्ये विद्यार्थी गिरवितात शिक्षणाचे धडे; गावकऱ्यांचा प्रशासनावर आक्रोश

Khedi Liha ZP School : खेडी लिहा (ता. सिल्लोड) येथील जिल्हा परिषद शाळेची मोडकळीस आलेली इमारत विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतण्याची शक्यता निर्माण झाली असून गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तातडीची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
Published on

सिल्लोड : तालुक्यातील खेडी लिहा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची इमारत पूर्णपणे मोडकळीस आली असून, कोणत्याही क्षणी इमारत कोसळण्याचा धोक्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
student
Gram Panchayat
Rural Development
Rural Development Department
CM Devendra Fadnavis
Marathi News Esakal
www.esakal.com