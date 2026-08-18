मराठवाडा

ACB Crime : ‘एनओसी’साठी ६५ हजारांची मागणी; ३५ हजार घेताना उपनिरीक्षक एसीबीच्या जाळ्यात

बिअर शॉपीला वाईन बारचा परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याच्या मोबदल्यात ६५ हजार रुपयांची लाच मागितली.
ACB Crime

ACB Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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चान्नी, ता. पातूर - माळसूर येथील बिअर शॉपीला वाईन बारचा परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याच्या मोबदल्यात ६५ हजार रुपयांची लाच मागून तडजोडीनंतर ३५ हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या चान्नी पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक महादेव देशमुख यांना अकोला व वाशिम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने मंगळवारी (ता. १८) रंगेहात पकडले. चान्नी पोलिस ठाण्यातच झालेल्या या कारवाईमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे.

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