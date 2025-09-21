मराठवाडा

Success Story: भूमिहीन बापाचा मुलगा बनला राज्यकर निरीक्षक; कावळगावच्या आकाश घंटे च्या खडतर परिश्रमाची यशोगाथा

Government Job Success: देगलूर तालुक्यातील कावळगाव येथील भूमिहीन कुटुंबातील मुलगा आकाश घंटे राज्यकर निरीक्षक बनला. त्याच्या कष्टमय प्रवासामुळे गावकऱ्यांमध्ये अभिमान निर्माण झाला.
देगलूर : कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी नावावर जमिनीचा एक गुंठा ही नाही, वडिलोपार्जित वाट्याला आलेले जुने घर, पदरी तीन लेकरांचा जथा, चरितार्थासाठी जमेल ती कामे करत तदनंतर अडत्यात मुनीगिरी करत संसाराचा गाडा हाकालणाऱ्या, कुटुंबात कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसणाऱ्या मौजे कावळगाव ता. देगलूर येथील वीरभद्र घंटे यांनी वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा घेत जे माझ्या नशिबाला आले, ते मुलांच्या नशिबी येऊ नये म्हणून मुलांच्या शिक्षणासाठी जीवनात जो संघर्ष केला त्याचे फळ घंटे कुटुंबाला आज पहावयास मिळत आहे.

