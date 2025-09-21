Success Story: भूमिहीन बापाचा मुलगा बनला राज्यकर निरीक्षक; कावळगावच्या आकाश घंटे च्या खडतर परिश्रमाची यशोगाथा

देगलूर : कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी नावावर जमिनीचा एक गुंठा ही नाही, वडिलोपार्जित वाट्याला आलेले जुने घर, पदरी तीन लेकरांचा जथा, चरितार्थासाठी जमेल ती कामे करत तदनंतर अडत्यात मुनीगिरी करत संसाराचा गाडा हाकालणाऱ्या, कुटुंबात कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसणाऱ्या मौजे कावळगाव ता. देगलूर येथील वीरभद्र घंटे यांनी वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा घेत जे माझ्या नशिबाला आले, ते मुलांच्या नशिबी येऊ नये म्हणून मुलांच्या शिक्षणासाठी जीवनात जो संघर्ष केला त्याचे फळ घंटे कुटुंबाला आज पहावयास मिळत आहे..एक मुलगा केंद्र शासनाच्या टपालसेवेत कार्यरत आहे. तर दुसरा स्पर्धा परीक्षेतून राज्य करनिरीक्षक बनला आहे. कवळगावच्या घंटे कुटुंबाच्या खडतर प्रवासा मागची ही यशोगाथा कथन करताना आकाश घंटे भावुक बनला होता. घरात अठराविश्व दारिद्र्य, शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा लवलेशही नाही, आई-वडिलांनी घेतलेल्या परिश्रमाचे आज चीज झाल्याचे सांगताना त्याचा कंठ दाटून आला. स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झाल्यानंतर कावळगाववाशीयांनी त्याचा रविवार ता.२१ रोजी सत्कार केला..पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण येथील साधना शाळेत घेतलेल्या आकाशने अकरावी बारावी देगलूर महाविद्यालयातून पूर्ण केले .त्यानंतर त्याने उच्च शिक्षणासाठी पुणे गाठले. तेथील सिंहगड इन्स्टिट्यूट मधून मेकानिकल अभियंत्यांची पदवी मिळवली. त्यानंतर तो स्पर्धा परीक्षेकडे वळला. दरम्यानच्या काळात घर खर्चासाठी पडेल ती कामे तो ही करू लागला, त्यानंतर त्याची २०२३ मध्ये केशरजवळगा ता. उमरगा येथे ग्राममहसूल अधिकारी म्हणून निवड झाली, तरीही त्याने स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासातील सातत्यपणा सोडला नाही..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे जून २०२५ मध्ये राज्यकर निरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली होती .त्या परीक्षेचा निकाल ता.१६ सप्टेंबर मंगळवारी जाहीर झाला असून त्यात आकाश वीरभद्र घंटे विशेष प्राविण्याने उत्तीर्ण होत राज्यकर निरीक्षक बनला आहे . त्यामुळे काळू गावच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेल्याच्या प्रतिक्रिया गावकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत..आकाश घंटे चा रविवारी कवळ गावात सत्कार करण्यात आला यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते कैलास येसगे, वीरभद्र घंटे, शिवकुमार घंटे, दत्तात्रय टोम्पे, सदाशिव झेंगाडे, रमेशराव नागलगावे, सूर्यकांतराव येसगे, शिवकुमार शिवपुजे, गंगअप्पा स्वामी, मल्लिकार्जुन गोपछडे, हावगी बिरादार, चनबस नागलगावे, संतोष शिवपुजे, संतोष हेडगुळे, शिवलिंग येसगे, बसवंत पटणे, महादेव येसगे, मिलिंद कावळगावकर , मनमत हासगुळे सूर्यकांत शिंदे, शिवराज बिरादार प्रभाकर लगडे, वीरभद्र बिरादार शिवदास बिरादार, शंकर येमे, संग्राम बिरादार ,संतोष लंजवाडे, बालाजी शिंदे, ज्ञानेश्वर बंडेवाड, दत्ता शिंदे यांच्यासह गावकऱ्यांची उपस्थिती होती..MPSC Exam Result : ड्रायव्हरचा मुलगा झाला विक्रीकर निरीक्षक.आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव, त्यांची साथ सोबत असली की जगात कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, मात्र त्याला सातत्य व परिश्रमाची जोड आवश्यक आहे .ग्रामीण भागातील मुलांनी याकडे सकारात्मकतेने बघायला हवे. आकाश वीरभद्र घंटेराज्यकर निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.