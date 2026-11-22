-बाळासाहेब काळे करमाड: कमी पावसामुळे उसाची अपेक्षित वाढ न झाल्याने आणि ऊस पूर्ण परिपक्व नसल्याने यंदा साखर उताऱ्यात घट झाल्याचे चित्र आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांनी १८ नोव्हेंबरपर्यंत ६ लाख २३ हजार ३८७ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून ५ लाख १६ हजार २६५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. यंदाचा सरासरी साखर उतारा ७.७६ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा उतारा ८.३० टक्के होता. त्यामुळे यंदा साखर उताऱ्यात लक्षणीय घट झाली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच साखरेची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन शासनाने यंदा १५ ऑक्टोबरपासूनच साखर कारखाने सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कारखान्यांचे गाळप पंधरा दिवस आधी सुरू झाले. परिणामी, गाळप आणि साखर उत्पादनाच्या आकडेवारीतही वाढ दिसून येत आहे.जिल्ह्यात मुक्तेश्वर शुगर मिल (शेंदूरवादा), बारामती ॲग्रो (कन्नड), पंचगंगा शुगर अँड पॉवर (महालगाव), छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योग (चित्तेपिंपळगाव), रेणुकादेवी शरद (विहामांडवा) आणि खडकपूर्णा ॲग्रो (मानिकनगर) यांसह सात कारखाने ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाले आहेत..तर संत एकनाथ (पैठण), जय हिंद शुगर (गंगापूर) आणि घृष्णेश्वर हे कारखाने तांत्रिक अडचणींमुळे उशिरा सुरू झाल्याने त्यांच्या गाळपाची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाकडे उपलब्ध झालेली नाही.जिल्ह्यात आडसाली उसाचे क्षेत्र ३७ हजार ८९९ हेक्टर असल्याची नोंद आहे. मात्र, शेतकरी ऊस लवकर गाळपाला जावा यासाठी एकापेक्षा अधिक कारखान्यांकडे नोंदणी करतात. तसेच वर्षभरात वेगवेगळ्या कालावधीत उसाची लागवड होत असल्याने प्रत्यक्ष ऊस क्षेत्र आणि नोंदणीच्या आकडेवारीत तफावत राहण्याची शक्यता आहे..कमी पावसाचा उसाच्या वाढीवर परिणामयंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा अत्यल्प पाऊस झाला. पाण्याअभावी उसाची अपेक्षित वाढ झाली नाही. अनेक ठिकाणी उसाची परिपक्वता पूर्ण झालेली नसल्याने त्याचा थेट परिणाम साखर उताऱ्यावर होत आहे. सध्या जिल्ह्यातील कारखान्यांचा सरासरी उतारा ७.५० ते ८ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. साधारण आठ टक्के उतारा गृहीत धरल्यास एका टन उसापासून एक क्विंटल साखर मिळते..एफआरपी आणि ऊसदराचा पेचसाखरेचा सध्याचा दर प्रतिक्विंटल सुमारे चार हजार रुपये गृहीत धरला जात आहे. दुसरीकडे, एफआरपीनुसार ऊस उत्पादकांना पैसे देताना तोडणी आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करावा लागतो. हा खर्च सरासरी प्रतिटन ११०० रुपयांच्या आसपास येतो. त्यामुळे कारखानदारांकडून एफआरपीनुसार प्रतिटन २९०० रुपये आगाऊ देण्याची भूमिका घेतली जात आहे. मात्र, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी प्रतिटन ३३०० रुपये दराची मागणी करीत आहेत. साखरेचे बाजारभाव स्थिर नसल्याने वाढीव दर कसा द्यायचा, असा प्रश्न साखर कारखानदारांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात कमी साखर उतारा, वाढता उत्पादन खर्च आणि ऊसदराचा तिढा अशा तिहेरी आव्हानांना साखर उद्योगाला सामोरे जावे लागत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास... "यंदा अत्यल्प पावसामुळे उसाची वाढ खुंटली असून उसामध्ये रसाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे उसाचे वजन अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी भरत आहे. परिणामी साखरेचा उतारा मोठ्या प्रमाणात घटला असून, एक टन उसापासून केवळ ८० किलो साखर मिळत आहे. एक टन उसावर प्रक्रिया करून साखर तयार करण्यासाठी किमान ११०० रुपये खर्च येतो. त्यातच साखरेचे बाजारभाव स्थिर नसल्याने साखर कारखानदारांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कमी ऊस, घटलेला साखर उतारा आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम कारखान्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.--दिगंबर बडदे, मुख्य व्यवस्थापक, छत्रपती संभाजी राजे साखर उद्योग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.