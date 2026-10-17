मराठवाडा

Kaygaon Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ऊसतोड मजुराचा मृत्यू

ऊसतोड करत असलेल्या भावाकडे आलेल्या ऊसतोड मजुराचा छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत मृत्यू झाला.
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जमील पठाण
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कायगाव - कायगाव (ता. गंगापूर) परिसरात ऊसतोड करत असलेल्या भावाकडे आलेल्या ऊसतोड मजुराचा छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शुक्रवारी (ता. १६) रात्री साडेअकरा ते बाराच्या दरम्यान अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत मृत्यू झाला.

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