Kaygaon Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ऊसतोड मजुराचा मृत्यू

कायगाव - कायगाव (ता. गंगापूर) परिसरात ऊसतोड करत असलेल्या भावाकडे आलेल्या ऊसतोड मजुराचा छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शुक्रवारी (ता. १६) रात्री साडेअकरा ते बाराच्या दरम्यान अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत मृत्यू झाला..कैलास पोपट पवार (वय-३५, रा. भालगाव, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत मजुराचे नाव आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली, एक मुलगा, दोन भाऊ, आई-वडील असा परिवार आहे.अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक विश्वजित फरताडे व त्यांचे सहकारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी परिसरात चौकशी केली असता ऊसतोड मजुरांनी आमच्यातील एक जण घरी परतला नसल्याचे सांगितले. चेहरा चेंदामेंदा झाला असला तरी शरीरावरील खुणांवरून ओळख पटली. या प्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..माणुसकीचे दर्शन - मृतदेहावरून जात होती वाहने, गायकवाड ठरले देवदूतपुणे-अहिल्यानगर मार्गावरील न्यू कायगाव फाट्याजवळ अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत पडलेल्या व्यक्तीच्या अंगावरून भरधाव वाहने जात होती. ही बाब वाहनचालकांच्याही लक्षात आली नाही. मात्र, पुणे येथील मराठा ग्लोबल एक्स्पोवरून परतणारे संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड यांनी प्रसंगावधान दाखवले.रात्री बाराच्या सुमारास त्यांना रस्त्यावर काहीतरी पडलेले दिसले. जवळ जाऊन पाहिले असता ती व्यक्ती असल्याचे लक्षात आले. तोपर्यंत अनेक अवजड वाहने अंगावरून गेल्याने मृतदेहाचा चेंदामेंदा झाला होता..गायकवाड यांनी स्वतःची गाडी बाजूला लावून झाडांच्या फांद्या तोडून मृतदेहाभोवती टाकल्या. तात्काळ माजी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष माने व ११२ वर कॉल करून माहिती दिली. माने यांनी रुग्णवाहिका पाठवली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.