Sugarcane Borer Attack: कायगाव शिवारात उसावर खोडकिडीचा कहर; वाढत्या उष्णतेने प्रादुर्भाव तीव्र

कायगाव : गंगापूर तालुक्यात 42 ते 45 अंश सेल्सिअसवर गेलेल्या तापमानामुळे कायगाव परिसरात सुरू हंगामातील ऊस पिकावर खोडकिडीचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढला आहे. उष्ण व कोरड्या हवामानाचा फायदा घेत किडीने पिकाचे मोठे नुकसान सुरू केले असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..पाच महिन्यांचा ऊस धोक्यातअमळनेर, कायगाव, जामगाव, गणेशवाडी, लखमापूर, भेंडाळा,अगरवाडगाव,गलनिंब,भिवधानोरा, धनगरपट्टी परिसरात डिसेंबर, जानेवारी,फेब्रुवारी मध्ये लागवड केलेला ऊस सध्या 5 ते 6 महिन्यांचा आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे पिकाला पाण्याचा ताण असतानाच खोडकिडीच्या अळीने पोंग्यात शिरून गाभा पोखरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पोंगा पिवळा पडून वाळतो व सहज उपटला जातो. यालाच 'डेड हार्ट' म्हणतात. पाहणीत अनेक शेतात 15 ते 20 टक्के पोंगे वाळलेले आढळले..शेतकऱ्यांना दुहेरी फटकाअगरवाडगाव चे शेतकरी पांडुरंग वाघ म्हणाले, "उन्हाने ऊस माना टाकतोय आणि आता खोडकिडीने फुटवे मरत आहेत. एकरी 5-6 हजार रुपये खर्चून फवारणी केली तरी किडी आटोक्यात येत नाही. असे चालले तर 40 टक्के उत्पादन घटेल.".कृषी विभाग सतर्कभेंडाल्याचे कृषी अधिकारी डी. एच राठोड म्हणाले, "उष्णतेत खोडकिडीची अंडी 5-6 दिवसांत उबतात. प्रादुर्भाव 10 टक्क्यांवर गेल्यास आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांनी तातडीने उपाय करावेत.".असे करा नियंत्रणवाळलेले पोंगे मुळासकट उपटून जाळून टाका. ट्रायकोग्रामा कार्ड्स हेक्टरी 6 ते 8 लावा. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने क्लोरँट्रानिलीप्रोल 18.5% SC 150 मिली/एकर किंवा कोराजन 0.4 मिली लिटर पाणी याप्रमाणे पोंग्यात फवारा. पाणी द्या, शेतात वापसा ठेवा, पाण्याचा ताण टाळा..खोडकिडीकडे दुर्लक्ष केल्यास मातृबेटासह नवीन फुटवेही वाळतात व लागवडच पुन्हा करावी लागते, असा इशारा कृषी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. अळी दिसून येत असेल तर azoxystrobin+tebuconazole हे बुरशीनाशक 20ml तसेच chloropyrifos+cypermethrin हे कीटकनाशक 15 ml/15 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. असे कृषी मंडळ अधिकारी डी. एच.राठोड यांनी माहिती दिली आहे.