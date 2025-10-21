Farmers Protest: सुखापुरीत शेतकऱ्यांचा संताप, फुलांना भाव नाही; शेतकऱ्यांनी फुले रस्त्यावर फेकली

सुखापुरी : सुखापुरी परिसरात फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात फुलांना भाव मिळेनासा झाला असून, दर फक्त 5ते १० रुपये प्रति किलो इतका खाली आला आहे..दर घसरण्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आज सकाळी सुखापुरी बाजारपेठेत फुले रस्त्यावर फेकून शासन व प्रशासनाचा निषेध केला. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, एकीकडे खतं, औषधं, मजुरी, वीज या सर्व गोष्टींचे दर वाढले आहेत..फुलशेती करण्यासाठी दर एकरी हजारो रुपये खर्च होतो, पण बाजारात मालाला भाव मिळत नसल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. फुलांची मागणी घटल्याने व्यापाऱ्यांनी खरेदी थांबवली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल टाकून द्यावा लागतोय.शेतकरी गणेश कासार म्हणाले,.“आम्ही दिवसरात्र मेहनत घेऊन फुलं पिकवतो, पण आता बाजारात आमच्या मेहनतीची किंमतच नाही. शेवंती, झेंडू, मोगरा या फुलांना काहीही दर नाही. अशा परिस्थितीत फुलशेतीतून पोट भरायचं कसं? सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभाव जाहीर करावा.”.Ambad News : खर्च रुपया उत्पन्न चार आणे! अतिवृष्टीत गेलेल्या व उरल्या सुरल्या सोयाबीन पिकांची सोंगणी; मळणीला आला वेग.काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की सण-उत्सव संपल्याने आणि मागणी घटल्याने व्यापारी भाव पाडत आहेत. त्यात वाहतूक खर्च वाढल्याने फुलं बाजारात नेऊन विकली तरी तोटा होतो. त्यामुळे आज अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या फुलांच्या टोपल्या रस्त्यावर फेकून निषेध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.