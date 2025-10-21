मराठवाडा

Farmers Protest: सुखापुरीत शेतकऱ्यांचा संताप, फुलांना भाव नाही; शेतकऱ्यांनी फुले रस्त्यावर फेकली

Flower Price: सुखापुरी परिसरात फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात फुलांना भाव मिळेनासा झाला असून, दर फक्त 5ते १० रुपये प्रति किलो इतका खाली आला आहे.
