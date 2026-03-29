मराठवाडा

Hingoli News: एकरभर ‘कारल्या’मुळे युवा शेतकरी बनला लखपती; सुकळीवीर येथील नकुल वीर यांचा यशस्वी पॅटर्न, आतापर्यंत नऊ टन विक्री

Innovative Farming Techniques by Nakul Veer: सुकळीवीर येथील नकुल शेषराव वीर यांचा एकरभर कारल्याची लागवड; ९ टन विक्रीने मिळवला २.०८ लाखांचा निव्वळ नफा; शेतकरी आदर्श.
वारंगा फाटा: पारंपरिक पिकांना फाटा देत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर शेतीतूनही भरघोस नफा मिळवता येतो, हे सुकळी वीर (ता. हदगाव) येथील प्रगतिशील शेतकरी नकुल शेषेराव वीर यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. केवळ एका एकरात कारल्याची लागवड करून त्यांनी सर्व खर्च वजा जाता २ लाख ८ हजार ९०० रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून, परिसरातील शेतकऱ्यांसमोर एक नवा आदर्श उभा केला आहे.

