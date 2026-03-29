Hingoli News: एकरभर ‘कारल्या’मुळे युवा शेतकरी बनला लखपती; सुकळीवीर येथील नकुल वीर यांचा यशस्वी पॅटर्न, आतापर्यंत नऊ टन विक्री

वारंगा फाटा: पारंपरिक पिकांना फाटा देत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर शेतीतूनही भरघोस नफा मिळवता येतो, हे सुकळी वीर (ता. हदगाव) येथील प्रगतिशील शेतकरी नकुल शेषेराव वीर यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. केवळ एका एकरात कारल्याची लागवड करून त्यांनी सर्व खर्च वजा जाता २ लाख ८ हजार ९०० रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला असून, परिसरातील शेतकऱ्यांसमोर एक नवा आदर्श उभा केला आहे..नकुल वीर यांनी १ जानेवारी रोजी बामणी येथील रोपवाटिकेमधून ३५०० रोपे आणून ६×२ फूट अंतरावर त्यांची लागवड केली. पिकाच्या योग्य वाढीसाठी त्यांनी मांडव पद्धतीचा अवलंब केला. त्यांच्या संपूर्ण प्रयोगाचा खर्च असा : मशागतीसाठी (नांगरणी, रोटरी, बेड) ४,००० रुपये, रोपे खरेदीसाठी (३५०० रोपे) ८,४००, मल्चिंग व अस्तरीकरण १०,००० रुपये, खते व औषधींसाठी ४५,०००, मांडव उभारणी (बांबू, तार, दोरी) २१,५०० आणि मजुरी व इतर खर्च २०,७०० असा एकूण एकूण १,०९,६०० एवढा आला..सुकळी वीर परिसरात बागायती क्षेत्र असले तरी व्यावसायिक स्तरावर कारल्याची शेती करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग होता. अवघ्या काही महिन्यांत मिळालेल्या या यशामुळे नकुल वीर यांचे सर्वत्र कौतुक होत असून, परिसरातील इतर शेतकरीही या यशस्वी प्रयोगाची माहिती घेण्यासाठी गर्दी करत आहेत..उत्पादन आणि बाजारपेठनेटाफिम ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यामुळे पाणी आणि खतांचे अचूक व्यवस्थापन झाले. परिणामी, लागवडीनंतर अवघ्या ३० दिवसांत उत्पादन सुरू झाले. सुरवातीला कारल्याला ६० प्रतिकिलो असा उच्चांकी दर मिळाला, तर नंतर सरासरी दर ३५ रुपये प्रतिकिलो राहिला. नकुल वीर यांनी आतापर्यंत ९ टन १०० किलो मालाची विक्री नांदेड व उमरखेड येथील ठोक बाजारात केली आहे. यातून त्यांना ३,१८,५०० रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. अद्याप ३ ते ४ टन उत्पादन निघणे बाकी असल्याने नफ्याचा आकडा अजून वाढणार आहे.."कमी कालावधीत आणि योग्य नियोजनाने भाजीपाला पीक घेतले तर निश्चितच चांगले उत्पन्न मिळते. मांडव पद्धती आणि ठिबक सिंचनामुळे रोगांचा प्रादुर्भाव कमी झाला आणि फळांची गुणवत्ताही सुधारली."-नकुल शेषराव वीर, प्रगतिशील शेतकरी.