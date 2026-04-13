Summer Heatwave : उन्हाच्या तडाख्याने कळपावर संकट; २८ मेंढ्यांचा मृत्यू, ७० मेंढ्यांवर उपचार सुरू

चित्तेपिपंळगाव - आडगाव बुद्रुक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे गव्हाच्या शेतात चरण्यासाठी सोडलेल्या मेंढ्यांच्या कळपावर मोठे संकट कोसळले आहे. कळपातील २८ मेंढ्यांचा अचानक मृत्यू झाला असून सुमारे ७० मेंढ्यांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे मेंढपाळ मच्छिंद्र खंडू करडे यांच्या अंदाजे तीन लाख रुपये किंमतीच्या मेंढ्यांचा मृत्यू झाला आहे..मेंढपाळ व तलाठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करडे यांनी आपल्या सुमारे शंभर मेंढ्या गावालगतच्या गव्हाच्या शेतात चरण्यासाठी सोडल्या होत्या दुपारी कडक उन्हात त्यांनी मेंढ्यांच्या कळपाला पाण्याच्या तळव्यावर नेऊन पाणी पाजले. तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे काही वेळातच मेंढ्यांची प्रकृती अचानक खालावू लागली. काही वेळातच २८ मेंढ्या मृत पडल्या, तर उर्वरित अनेक मेंढ्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले आहेत..आरोग्य विभागाने प्राथमिक अंदाज व्यक्त करताना, गव्हाच्या शेतात जास्त प्रमाणात मेंढ्यांनी गहू खाल्ल्याने व वाढत्या उन्हाच्या तडाख्यामुळे आणि उष्माघातामुळे ही घटना घडल्याची शक्यता वर्तवली आहे. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आजारी मेंढ्यांवर उपचार सुरू असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागातील तलाठी व तहसील कार्यालयाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृत मेंढ्यांचा पंचनामा करून अहवाल तयार केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.या घटनेमुळे मेंढपाळ करडे यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. "या मेंढ्या माझ्यासाठी पोटच्या लेकरांसारख्या होत्या. त्यांच्यावरच माझा संसार चालतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने मी पूर्णपणे हादरलो आहे. शासनाने तात्काळ आणि योग्य ती मदत द्यावी, तुटपुंजी मदत नको," अशी भावनिक प्रतिक्रिया मच्छिंद्र करडे यांनी व्यक्त केली..ग्रामस्थांनी प्रशासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच बाधित मेंढपाळाला तातडीने आर्थिक मदत देण्याचीही मागणी जोर धरत आहे. सध्या या घटनेमुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण असून, संबंधित विभागांकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.