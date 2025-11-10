Asian Youth Wrestling Gold: पालातून फुटली ‘सुवर्ण’भविष्याला पालवी! माळरानावर कुस्तीचा सराव करणाऱ्या सनीची बहरीनमधील स्पर्धेत चमक

बीड : बहरीन येथे झालेल्या आशियाई युवा कुस्ती स्पर्धेत पाटसरा (ता. आष्टी) येथील सनी सुभाष फुलमाळी याने ६० किलो वजनगटात सुवर्णपदकाला गवसणी घालून देशाची मान उंचावली आहे. प्रतिकूलतेशी रोजच कुस्ती सुरू असताना पालात राहणाऱ्या, माळरानावर सराव करणाऱ्या सनीने मिळवलेले यश आष्टीकरांसाठी अभिमानास्पद ठरले आहे..जिद्द, चिकाटी व परिश्रम घेण्याची तयारी असेल तर यश दूर नाही, हेही त्याने दाखवून दिले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याचे कुटुंब भटकंती करते. नंदीबैल घेऊन भविष्य सांगणे, सुई-दाभण विकणे या पारंपरिक व्यवसायातही हे कुटुंब आहे. त्यानुसार पंधरा वर्षांपासून म्हणजे सनीच्या जन्मापासून त्याचे आई-वडील लोहगाव (पुणे) परिसरात सुई-दाभण विकून प्रपंच चालवतात. वर्षातील चार-सहा महिने गावाकडे, नंतर पुण्यात अशी त्यांची भटकंती सुरू असते..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.पाटसरा येथे जागा नसल्याने सनीचे कुटुंब गावठाणात पाल टाकून राहते. नंतर हेच पाल उचलून लोहगाव परिसरात जाते. भैया व बादल असे सनीचे दोन भाऊ आहेत. सनी सध्या दहावीत शिकतो. आपल्यासारखी भटकण्याची वेळ मुलांवर येऊ नये, त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे यावर त्याच्या वडिलांनी भर दिला. .सनीचे आजोबा कुस्ती खेळायचे. वडिलांनाही कुस्तीत यायचे होते. परंतु, परिस्थितीमुळे त्यांना ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी तिन्ही मुलांना कुस्तीपटू बनविण्याचे ठरविले. त्यासाठी पाटसरा येथे पालाजवळच्या माळरानावर तात्पुरती तालीम करून ते मुलांकडून सराव करून घेऊ लागले. त्यातून तिघे बंधू मल्ल म्हणून पुढे येत आहेत..वस्ताद भोंडवेंनी उचलला खर्चसनीतील कौशल्य हेरून पुण्यातील रायबा तालीमचे वस्ताद सोमनाथ मोझे आणि सदाशिव राखपसरे यांनी त्याला मार्गदर्शन सुरू केले. पुढे लोणीकंद येथील जाणता राजा तालीममध्ये वस्ताद संदीप भोंडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सनीचा सराव सुरू राहिला. आर्थिक परिस्थितीची अडचण कायम येत होती. त्यामुळे वस्ताद भोंडवे यांनी त्याचा सर्व खर्च उचलल्याने त्याच्या यशाचा मार्ग मोकळा झाला. परिश्रम, जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर सनीने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली..तिसरे पदकसनीने आतापर्यंत महाराष्ट्र चॅम्पियनशिप कुस्ती स्पर्धेत विजेतेपद; तर राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावलेले आहे. आता आशियाई युवा कुस्ती स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक मिळविले..कौतुकासाठी मान्यवरांचा राबतासुवर्णपदक मिळविल्यानंतर लोहगाव येथील पालात येऊन मान्यवरांकडून सनीसह कुटुंबीयांचे अभिनंदन केले जात आहे. पालावर वाहनांतून येणाऱ्या मान्यवरांचा राबता वाढला असून, आज दिवसभर अनेकांनी अभिनंदन केल्याचे सनीने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..Sunny Fulmali : झोपडीतून सुवर्णशिखराकडे! लोहगावचा सनी फुलमाळी ठरला खऱ्या अर्थाने ‘गोल्डन बॉय’.पालात राहून, माळरानावर सराव करून सनी फुलमाळीने मिळवलेले यश आष्टीकरांसह सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे. ग्रामीण खेळाडूंना यातून प्रेरणा मिळणार आहे. अशा तरुण खेळाडूंना प्रोत्साहन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. या यशाबद्दल सनीचा आष्टी मतदारसंघातर्फे लवकरच सत्कार करण्यात येणार आहे.- सुरेश धस, आमदार, आष्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.