मराठवाडा

Asian Youth Wrestling Gold: पालातून फुटली ‘सुवर्ण’भविष्याला पालवी! माळरानावर कुस्तीचा सराव करणाऱ्या सनीची बहरीनमधील स्पर्धेत चमक

Training on Open Grounds: पालात राहून माळरानावर सराव करणाऱ्या बीडच्या सनी फुलमाळीने बहरीन येथे झालेल्या आशियाई युवा कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रमांच्या जोरावर या ग्रामीण मल्लाने आष्टीकरांचा अभिमान वाढविला.
Asian Youth Wrestling Gold

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड : बहरीन येथे झालेल्या आशियाई युवा कुस्ती स्पर्धेत पाटसरा (ता. आष्टी) येथील सनी सुभाष फुलमाळी याने ६० किलो वजनगटात सुवर्णपदकाला गवसणी घालून देशाची मान उंचावली आहे. प्रतिकूलतेशी रोजच कुस्ती सुरू असताना पालात राहणाऱ्या, माळरानावर सराव करणाऱ्या सनीने मिळवलेले यश आष्टीकरांसाठी अभिमानास्पद ठरले आहे.

