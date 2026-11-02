Gangapur News: वसुबारस वर्षातून एकदाच; सूरज स्टीलमध्ये मात्र दररोज गोमातेचे पूजन!

-नानासाहेब जंजाळे शेंदूरवादा : दीपावलीचा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, सहा दिवस चालणाऱ्या या सणाची सुरुवात वसुबारस अर्थात गोपूजनाने होते. मात्र गाईचे पूजन हे वसुबारस या दिवसापूर्वी मर्यादित न ठेवता गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथील सूरज स्टील उद्योग समूहात मात्र कंपनीच्या स्थापनेपासून दररोज गोपूजनाची परंपरा जपली जात आहे. उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दिपक तोष्णीवाल यांनी कामगारांना दिवसाची सुरुवात गोमातेच्या दर्शनाने करता यावी, यासाठी उद्योग समूहाच्या प्रवेशद्वारावरच गोपूजनाची व्यवस्था केली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.हिंदू धर्मात गाईला मातेचे स्थान असून, ऋषी-मुनींच्या आश्रमापासून संतांच्या ग्रंथांपर्यंत आणि हिंदू घराघरांत गाईला पूजनीय मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या जीवनात गाय हा अविभाज्य घटक असून, गाईशिवाय शेती अपूर्ण असल्याची भावना ग्रामीण भागात आजही कायम आहे. त्यामुळे गोसेवा आणि गोसंवर्धनाला धार्मिक, सांस्कृतिक तसेच कृषी जीवनात विशेष महत्त्व आहे..महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी संकरित गायींच्या तुलनेत कमी दूध उत्पादन आणि प्रजनन क्षमतेमुळे देशी गोवंशांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचे चित्र आहे. देशी गायींचे दूध, शेण आणि गोमूत्र यांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे देशी गोवंशाचे जतन आणि संवर्धन करणे काळाची गरज बनली आहे..दीपावलीच्या वसुबारस सणाच्या निमित्ताने ही गोमातेच्या पूजनातून गोसेवेचा आणि देशी गोवंश संवर्धनाचा संदेश दिला जात आहे. या उद्योग समूहाच्या प्रवेशद्वारावर दररोज होणाऱ्या गोपूजनामुळे कामगारांमध्येही धार्मिक भावना आणि गोसेवेविषयी जागृती निर्माण होत आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.कामगारांच्या दिवसाची सुरुवात गोमातेच्या दर्शनाने व्हावी, या भावनेतून गोपूजनाची व्यवस्था केली आहे. गोसेवेची परंपरा जपतानाच देशी गोवंशाचे जतन व संवर्धन करण्याचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविणे, हा यामागील उद्देश आहे....दिपक तोष्णीवाल (सुरज स्टील उद्योग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.