जालना - कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून जिल्ह्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा आणि ग्रामसेवकांनी आतापर्यंत अडीच लाखाहून अधिक कुटुंबांतील व्यक्ती व परदेशातून तसेच राज्यातील विविध भागांतून गावाकडे परतलेल्या हजारो जणांची तपासणी केली आहे. राज्यात कोरोना विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना ता.१६ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या व ग्रामसेवकांना घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. हेही वाचा : जालना जिल्ह्यात ३२ चेकपोस्ट यात सुमारे साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागात घरांना भेटी देऊन सर्वेक्षण केले. शुक्रवारपर्यंत (ता.२७) जिल्ह्यातील दोन लाख ५७ हजार ७५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच परदेशातून तसेच बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या आठ हजार ५२२ जणांना भेट देऊन त्यांना सर्दी, ताप, खोकला अशी लक्षणे आहेत काय, याची तपासणी करण्यात आली असल्याचे आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. बाहेरून आलेल्याची तपासणी संख्या थायलंडमधून आलेले पाच, केनियातून एक, नेपाळमधून दोन, औरंगाबादेतून ६५१, साताऱ्यातून १२, पंढरपुरातून एक, रत्नागिरीतून तीन, अलिबागेतून दोन, पुणे येथून एक हजार २४८, मुंबई येथून ७५९, पिंपरी चिंचवड येथून दोन, अमरावती येथून एक, नागपूर येथून ११, नाशिक येथून १२०, तिरुपतीहून तीन, जम्मूतून पाच, दिल्लीतून एक, हैदराबाद येथून तीन, बंगळुरू येथून सात, भोपाळ येथून तीन, आसाम येथून एक, कर्नाटक येथून ६७, गोवा येथून चार, अरुणाचल प्रदेश येथून एक, दिल्ली येथून एक, तमिळनाडूतून एक, केरळ येथून एक, राजस्थानातून दोन, आंध्रप्रदेशातून एक अशा ठिकठिकाणाहून आलेल्या प्रवाशांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

Web Title: Survey of two lakh families in Jalna district