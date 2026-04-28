Kaygaon News : कायगावच्या गोदापात्रात अस्थीतून सोनं-चांदी वेचून गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह

कायगाव - दक्षिण काशी' म्हणून ओळख असलेल्या गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथील गोदावरी नदी तीरावरील रामेश्वर मंदिरामुळे इथे अस्थी विसर्जनासाठी मोठी गर्दी होते. दररोज किमान २०ते२५ दशक्रिया विधी,अस्थीविसर्जन होते..त्यामुळे अनेक गरीब कुटुंब गेल्या अनेक वर्षांपासून या कामावर अवलंबून असून त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे. मृत व्यक्तींच्या अस्थी व राख विसर्जन केल्यानंतर नदीच्या पात्रातील पाण्यातून व गाळातून सोन्याचे, चांदीचे तुकडे तसेच नाणी वेचून ही कुटुंबे आपली गुजराण करीत आहेत. गोदावरीचे पात्र त्यांच्यासाठी 'लक्ष्मीचा स्रोत' ठरले आहे.श्री रामेश्वर मंदिर जवळील गोदावरी घाटाळगत दिवसाला ६० जण पात्रात उतरतात. तर नेवासा तालुक्यातील टोका परिसरातील श्री घटेशवर मंदिरा लगत पाण्यात २० लोक राखीतून पैसे, सोने चांदी शोधून जीवन जगण्यासाठी धडपड करतात..एका व्यक्तीला सरासरी ५० ते ३०० रुपये मिळतात. सोनं, चांदीचे कण मिळाले तर चांगभलं होतं. नाहीतर दिवसभर उपाशीपोटी पाण्यात गारठून श्रम वाया जाते.छत्रपती संभाजीनगर अहिल्यानगर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर जुने कायगाव येथे ऐतिहासिक धार्मिक वारसा लाभलेले तीर्थक्षेत्र आहे. या ठिकाणी दररोज दशक्रिया विधी,अस्थीविसर्जन व इतर धार्मिक कार्य होतात..धार्मिक परंपरेनुसार अस्थींसोबत काही सोन्याचे, चांदीचे तुकडे, नाणी पाण्यात सोडली जातात. विसर्जनानंतर काही वेळातच ६० च्या जवळपास पुरुष, महिला व मुले गोदापात्रात उतरून चाळणी, गाळणी व चुंबकाच्या साहाय्याने तासन्तास हे मौल्यवान कण शोधत असतात. मिळालेल्या वस्तू सराफांकडे विकून त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून या कुटुंबांचा दिवसाचा खर्च भागतो. असे दररोज सकाळी नऊ ते दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत पाण्यात रखरखत्या उन्हात, पावसाळ्यात, गारठ्यात पाण्यात राहून मृत व्यक्तीच्या अस्थी, राखीतून रुपया, सोनं, चांदीचा कण शोधून संघर्षमय जीवन जगताहेत..दिवसभर गंगेच्या पाण्यात राहणाऱ्या या लोकांच्या आयुष्यात विकासाची गंगा म्हणावे अशी पोहचलीच नाही, आज ही अनेक शासकीय योजनांच्या लाभापासून ते कोसोदूर आहेत. शासन, प्रशासन आणि पुढाऱ्यांनी या लोकांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे.मात्र हे काम करताना आरोग्याचा धोका मोठा आहे. दूषित पाण्यात तासन्तास राहिल्याने त्वचारोग व इतर आजारांचा धोका असतो. तरीही पोटाची खळगी भरण्यासाठी नाईलाजाने हे काम करावे लागते, अशी व्यथा या लोकांनी मांडली. मात्र श्रद्धा पोटी अस्थी, राख नदीत विसर्जन करण्यासाठी आलेले लोक मृत व्यक्तीचे वस्त्र, चपला, बूट, औषधी गोळ्या, बॉटल, देवदेवतांची फोटो, निर्माल्य इतर वस्तू या ठिकाणी आणून टाकतात. ते नदी पात्रातून उचलून नदी व काठ स्वच्छता ठेवण्यासाठी हे लोक धडपड करतात.तसेच श्री रामेश्वर मंदिर समिती, गावकरी देखील गोदावरी नदी स्वच्छतेची पुढाकार घेत आहेत. हे विशेष होय. त्यामुळे हा परिसर स्वच्छ सुंदर आहे. 'श्रद्धा, गरिबी आणि प्रदूषणाच्या त्रिकोणात अडकलेल्या या कुटुंबांना शासन, प्रशासन कधी न्याय देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.'.प्रतिक्रिया -'मी लहानपणापासून हेच काम करत आहे, आता वृद्धपणात दुसरं काम होत न्हाई. मी विधवा असल्याने कुटुंबाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. तहसिल ला संजय गांधी,श्रावण बाळ च्या अनेकवेळा फाईली भरल्यात पण अद्याप पगार चालू झालाच नाही.दिवसाला १००-२०० रुपयाची चिल्लर मिळते. सोनं-रूपं मिळालं तर चूल पेटती. पाणी घाण हाय पण इलाज न्हाई.'- इंदूबाई नामदेव मोरे वय ७० वर्ष, कायगाव -भेंडाळा'माझे पती अपंग आहेत,त्यांना कामधंदा होत नाही,त्यामुळे कुटुंबाची जबाबदारी माझ्यावरच आहे, त्यामुळे मी दिवसभर पाण्यात राहून असे काम करते. त्यात आमचे दोनदा सप्पर जळीत झाले.त्यामध्ये अन्नधान्य व संसारोपयोगी वस्तू आणि रेशनकार्ड जळाले, रेशनकार्ड साठी तहसिल ला पायपीट करून थकले आहे.आता आम्हाला नवीन रेशनकार्ड आणि अपंग पतीला पगार सुरू व्हावा ही इच्छा आहे.- अलका अंकुश माळी, वय ५०, कायगाव-भेंडाळा'दूषित पाण्यामुळे कातडीचे रोग, कावीळ, जुलाबाचे प्रमाण वाढण्याचा धोका असतो, कायगाव च्या तीर्थ क्षेत्र ठिकाणी भाविक,नागरिकांनी गोदावरी पात्र पवित्र,स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुढाकार काळजी घ्यावी.- डॉ.संतोष गवळी, वैद्यकीय अधिकारी, प्रा. आ. केंद्र, भेंडाळा.