मराठवाडा

Swami Ramanand Teerth Marathwada University Promotions: स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती; कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांच्या हस्ते आदेश प्रदान, विद्यापीठात आनंदाचे वातावरण
Nanded: Vice-Chancellor Dr. Manohar Chaskar with the officers and employees promoted at Swami Ramanand Teerth Marathwada University.

Nanded: Vice-Chancellor Dr. Manohar Chaskar with the officers and employees promoted at Swami Ramanand Teerth Marathwada University.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नांदेड : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील विविध विभागांत कार्यरत ११ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांच्या हस्ते पदोन्नतीचे आदेश संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले.

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