Sweetlime Rate Decrease : मोसंबी नऊशे रुपये, तर कापुस सात हजार रुपये प्रति क्विंटल

पाचोड - गतवर्षी सोन्याचा भाव मिळविलेल्या मोसंबीचे दर आता अचानक दक्षिण भारतातील वातावरणात झालेल्या बदलांमुळे कमालीचे घसरल्याने मोसंबी उत्पादक आर्थिक कोंडीत सापडला. प्रति टनामागे ४० ते ५० हजार रुपयांची घसरण झाल्याने मोसंबी उत्पादकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरून त्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे..पन्नास ते पंचावन्न हजार रुपयापर्यंत प्रतिटन भाव मिळविलेली मोसंबी सध्या नऊ ते पंधरा हजार रुपये प्रति टनाप्रमाणे विक्री होत असुन शेतकरी पूर्णत: नागवला जाऊन त्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः विस्कटले गेले. त्यामुळे पाचोड (ता. पैठण) सह चौफेर मोसंबी उत्पादकांना आर्थिक फटका बसून मोसंबी उत्पादकांवर मोसंबीपेक्षा कापुस बरा म्हणण्याचा दुर्दैवी प्रसंग ओढवला आहे..तुर्तास मोसंबी पाचशे ते पंधराशे रुपये तर कापुस आठ ते साडेआठ हजार प्रति क्विंटलप्रमाणे विक्री होत असल्याचे चित्र पाहवयास मिळते. तुर्तास उत्पादकांसाठी मोसंबी आंबट तर ग्राहकांसाठी गोड झाली असून रस्त्यावर स्टॉल लावून मोसंबी विक्रीचे संकट शेतकऱ्यावर ओढवले आहे.मागील आठ -दहा वर्षांपासून मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊन पाण्याअभावी मोसंबीच्या बागांवर कुर्हाड चालवण्याची नामुष्की मोसंबी उत्पादकांवर येऊन हजारो बागा तोडल्या गेल्या. बिकट स्थितीत मोसंबी उत्पादकांनी निसर्गासमोर हार न पत्करता टॅंकरच्या पाण्यावर बागा जगविल्या..अलिकडील चार - पाच वर्षापासुन मर्यादेपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने मोसंबीस फायदा होण्याऐवजी तोटाच अधिक झाला. हलक्या व माळरानातील मोसंबीला मात्र या पावसाचा लाभ झाला, त्यांचे बऱ्यापैकी उत्पादन निघू लागले. दोन महिन्यापूर्वी आंबा बहराची मोसंबी पन्नास ते पंचावन्न हजार रुपये प्रति टन विकली जाऊन मागील उच्चांक मोडला गेला.त्यामुळे शेतकर्यांनी पुन्हा नव्या उमेदीने बागांना नवसंजीवनी देत दुप्पट उत्पन्न घेण्याचा मनसुबा आखला. अन् त्यातच पुन्हा निसर्गाच्या लहरीपणाचा शेतकऱ्यांना फटका बसण्यास सुरवात झाली.दक्षिण भारतात पडलेली थंडी, फळांवर आलेला मंगू आजार, अवकाळी पावसाची हजेरी अन् बाजारपेठेत विक्रीसाठी आलेली विविध फळे, आंध्राची मोसंबी आदींमुळे परदेशात मजल मारणारी मराठवाड्याची मोसंबी कोमेजली गेली..अन् स्थानिक मोसंबीचे भाव कमालीचे गडगडले. यातून शेतकर्यांना लाखों रुपयांचा फटका बसत आहे. अनेक उत्पादकांनी भाववाढी च्या अपेक्षेने आंबा बहराची फळे विक्री न करता झाडावर ठेवल्याने त्यास मगरी लागून फळांची मोठी नुकसान झाली.त्यातच मृग बहरातील मोसंबीचे उत्पादन निघायला सुरुवात होताच त्यास सुरवातीला बारा ते सतरा हजारांचा प्रतिटन भाव मिळाला व आता तर दोन्ही बहाराच्या फळांना चक्क नऊ ते पंधरा हजार प्रति टनापेक्षा अधिक दराने कुणी खरेदी करण्यास इच्छुक नसल्याने शेकडो टन मोसंबी झाडावर आहे..अपेक्षित दरासाठी फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. नेहमी गजबजलेल्या येथील मोसंबीच्या बाजारपेठेत जेमतेम आवक होत असल्याचे पाहवयास मिळत असुन गरजु व्यक्ती दोन -पाच टन मोसंबी विक्रीसाठी आणून तुर्तास गरज भागवितांनाचे चित्र पाहवयास मिळतो.येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात मोसंबीची आवक कमालीची घटली असून दररोज सहाशे टनाचा पल्ला गाठलेली आवक शंभर-सव्वाशे टनावर येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे मागील चाळीस वर्षांनंतर यंदा प्रथमच मोसंबीला चांगला भाव मिळू लागला होता.यामुळे शेतकर्यांच्या चेहर्यावर हास्य फुलले होते..परंतु पंजाब व आंध्राच्या किन्नू मोसंबीचे आगमन व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हिरावला गेला.अतिवृष्टीमुळे यंदा मोसंबीचे उत्पादन कमी असल्याने बाजारात मागणी वाढुन मोसंबीने भाव खाल्ला होता.आता सर्वत्र मोसंबीचे दर गडगडल्याने शेतकर्यांना लाखोंचा फटका सोसावा लागत आहे.तुर्तास येथील मोसंबी तीन वर्गवारीत खरेदी केली जात आहे. त्यात मृग बहाराची हिरवी मोसंबी १२ ते १५ हजार रुपये प्रति टन, आंब्या बहाराची पिवळी मोसंबी प्रति टन नऊ ते बारा हजार रुपये तर "मंगू" तीन हजार ते सहा हजार रुपये प्रति टनाप्रमाणे खरेदी केली जात आहे. एकंदर जिवापाड जोपासलेल्या मोसंबीला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी मोसंबीपेक्षा डाळिंब बरे म्हणत डाळिंबाच्या शेतीकडे वळू लागले आहेत..'आंध्राच्या मोसंबी सोबत अन्य फळांची दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत, आग्रा, नागपूर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कलकत्ता आदी बाजारपेठेत आवक वाढल्याने स्थानिक मोसंबीची कोंडी झाली. त्यातच मोसंबी हे नाशवंत असल्याने त्यास अधिक काळ टिकवून ठेवू शकत नाही. दररोज दिल्ली येथे आंध्रा व पंजाबची शेकडो ट्रक मोसंबी येत असल्याने मराठवाड्यातील मोसंबीला फटका बसत आहे. आणखी दीड-दोन महीने अशीच स्थिती राहील.'- शफीक बागवान (व्यापारी, पाचोड).'बऱ्यापैकी उत्पन्नाच्या आशेपायी ठेवलेली मोसंबी बाजारात नऊ ते पंधरा हजार रुपये टनाप्रमाणे विकत असल्याने आमचं आर्थिक गणितच विस्कटलं. मोसंबी नऊशे रूपये तर कापुस सात हजार रुपये प्रति क्विंटलने विकत असल्याचे पाहुन मोसंबीपेक्षा कापुस बरा असे वाटु लागले. मोसंबीच्या बागेवर लाखो रुपये खर्च करूनही पदरात तोटाच पडत आहे.'- ताहेरखॉ पठाण (मोसंबी उत्पादक, थेरगाव).