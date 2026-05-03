Crop Insurance Relief: अर्धापूर तालुक्यात २० हजार शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ३७ लाखांचा पिकविमा मंजूर; रक्कम थेट बँक खात्यात जमा

अर्धापूर : गेल्या खरिप हंगामात पिकांचा विमा काढलेल्या वीस हजार १२८ शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ३७ लाख रुपयांची विमा रक्कम मंजूर झाली आहे.ही मंजूर झालेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होत आहे. आगमी खरिपाच्या हंगामापुर्वी पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहे.तसेच कृषी व महसूल प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही रक्कम मिळत असल्याने शेतकऱ्यांतून प्रशासना बद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे..गेल्या वर्षी खरिपाच्या पिकांना अतिवृष्टी खुप मोठा फटाका बसला होता.यात नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते.जिल्हातील लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा व प्रशासनाची सतर्कतेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आठशे कोटी रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे.यात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.अर्धापुरात तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर गटविकास अधिकारी उमाकांत तोटावाड,तालुका कृषी अधिकारी विशाल बि-हाडे यांनी पाठपुरावा केला.तसेच लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संघटनेच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात आला होता..तालुक्यातील अर्धापूर, मालेगाव,दाभड या तीन महसूल मंडळातील २० हजार १२८ शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या हंगामात सोयाबीन, उडीद मूग पिकाचा विमा काढला होता.या शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ३७ लाखांची विमा रक्कम मंजूर झाली आहे.तर या तिन्ही मंडळातील १२४ शेतकऱ्यांनी मुगाच्या पिकाचा विमा काढला होता,या शेतकऱ्यांना एक कोटी ९७ लाखांचा विमा मंजूर झाला आहे.तसेच उडीद पिकाचा विमा काढलेल्या ३५ शेतकऱ्यांना विमा मंजूर झाला आहे..मंडळ निहाय सोयाबीन पिकाचा विमा रक्कमअर्धापूर विमा काढलेले शेतकरी ५८९८विमा मंजूर रक्कम प्रति हेक्टर २१५८५एकुण रक्कम नऊ कोटी १३ लाखदाभड मंडळ विमा काढलेल्या शेतकरी ६२१५विमा मंजूर रक्कम प्रति हेक्टर २३७७६एकुण रक्कम नऊ कोटी २६ लाखमालेगाव मंडळ विमा काढलेले शेतकरी ७८५६विमा मंजूर मंजुर प्रति हेक्टर २९११६तिन्ही मंडळातील बाधीत क्षेत्र १३ हाजार २७४ हेक्टरएकुण शेतकरी १९ हजार ९६९.तालुक्यांत गेल्या वर्षी खरिपाच्या हंगामात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते.शासनाच्या आदेशानुसार अर्धापूर तालुक्यातील तिन्ही मंडळात पिक कापणी प्रयोग करून उत्पादनचा आढवा घेण्यात आला होता. पंचायत समिती,तालुक कृषी कार्यालयातील व महसुलच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम करून पिक कापणी प्रयोग केले.सोयाबीन , उडीद मूग या पिकांचा विमा मंजूर झाला असून पैसे शेतकऱ्यांचा बॅंक खात्यात जमा होत आहेत अशी माहिती तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांनी दिली.