Food Adulteration Crackdown: अन्न भेसळ पथकाच्या धास्तीने टाकळी राजेरायमध्ये सर्व दुकाने बंद; गुटखा व भेसळयुक्त सुट्या तेलाच्या खुलेआम विक्रीचा पर्दाफाश

टाकळी राजेराय : अन्न भेसळ प्रतिबंधक विभागाचे विशेष पथक गावात तपासणीसाठी येणार असल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय व परिसरात आज एकच खळबळ उडाली. कारवाईच्या भीतीने सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच गावातील सर्व हॉटेल्स, किराणा दुकाने,डेअरी आणि खाद्यपदार्थांची प्रतिष्ठाने व्यापाऱ्यांनी घाईघाईने बंद केली. यामुळे दिवसभर बाजारपेठेत शुकशुकाट होता..सध्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून संपूर्ण राज्यभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आणि प्रतिबंधित वस्तूंविरोधात धडक मोहीम राबवून धाडी टाकल्या जात आहेत.या राज्यव्यापी कारवायांमुळे धास्तावलेल्या स्थानिक व्यापाऱ्यांना पथक आज टाकळी राजेराय परिसरात तपासणीसाठी दाखल होणार आहे अशी माहीती मिळाली होती.माहिती मिळताच व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करून पळ काढला.या पळापळीमुळे गाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ व गुटखा मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असलेल्या शंकेला बळ मिळाले आहे..अल्पवयीन मुलांमार्फत गुटख्याची छूपी वाहतूकगावात शासनाने प्रतिबंधित केलेला गुटखा खुलेआम विकला जात आहे. या बेकायदेशीर व्यवसायासाठी थेट दुचाकी आणि छोट्या चारचाकी वाहनांचा वापर केला जात आहे.पोलिसांची नजर चुकवण्यासाठी गुटखा तस्कर अत्यंत हुशारीने या वाहनांचा वापर करत आहेत.विशेष म्हणजे, या वाहतुकीसाठी अल्पवयीन मुलांचा माध्यम म्हणून वापर केला जात असल्याचे चिञ नेहमीच पाहण्यास मिळत असते. सहज मिळणार्या गुटख्यामुळे तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जात आहे..सुट्या खाद्यतेलाची चढ्या दराने विक्रीबाजारपेठेत कोणतीही ब्रँडिंग नसलेले सुटे खाद्यतेल विकून दुकानदाराकडुन नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे,या निकृष्ट व भेसळयुक्त सुट्या तेलाची आता चढ्या दराने विक्री करून ग्राहकांची मोठी आर्थिक लूट केली जात आहे.कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर्जेदार तेलाच्या नावाखाली हे भेसळयुक्त सुटे तेल चढ्या किमतीत सर्वसामान्यांच्या विकले जात आहे.अचानक झालेल्या या बंदमुळे ग्राहकांची मोठी गैरसोय झाली.माल शुद्ध असेल तर व्यापाऱ्यांनी आस्थापने बंद का केली? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.अन्न भेसळ प्रतिबंधक पथकाच्या धास्तीने का होत नाही परंतु परिसरातील भेसळयुक्त पदार्थ व गुटखा तरी बंद व्हावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.