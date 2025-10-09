मराठवाडा

Takli Rajeray Grampanchyat News : ग्रामपंचायतीचा अजब कारभार! आधी दिले घरकुल, आणि नंतर मालमत्तेचे दस्ताऐवजच केले गायब

आधी घरकुल दिली, आणि नंतर मालमत्तेचे दस्ताऐवजच गायब करून बेघर करण्याचा प्रकार टाकळी राजेराय ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत आला उघडकीस.
आरेफ पटेल
Updated on

टाकळी राजेराय - आधी घरकुल दिली, आणि नंतर मालमत्तेचे दस्ताऐवजच गायब करून बेघर करण्याचा प्रकार खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत उघडकीस आला आहे.

