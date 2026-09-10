मराठवाडा

Takli Rajeray Crime : टाकळी राजेराय पोलिसांची धडक कार्यवाही; दोनशे किलो गोमांस जप्त

गेल्या काही महिन्यापासुन खुलताबाद पोलिसांनी सुरु केलेल्या अवैध गोमांस विक्री विरोधातील कार्यवाहीला मोठे यश आले.
Takli Rajeray Police Crack Down 200 Kg of Beef Seized

Takli Rajeray Police Crack Down 200 Kg of Beef Seized

sakal

आरेफ पटेल
Updated on

टाकळी राजेराय - गेल्या काही महिन्यापासुन खुलताबाद पोलिसांनी सुरु केलेल्या अवैध गोमांस विक्री विरोधातील कार्यवाहीला गुरूवारी (ता.१० ) मोठे यश आले. पथकाने केलेल्या धडक कार्यवाहित तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथे दोनशे किलो गोमास जप्त करत दोन संशयीतावर गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया उशिरा पर्यंत सुरू होती.

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