Takli Rajeray Crime : टाकळी राजेराय पोलिसांची धडक कार्यवाही; दोनशे किलो गोमांस जप्त

टाकळी राजेराय - गेल्या काही महिन्यापासुन खुलताबाद पोलिसांनी सुरु केलेल्या अवैध गोमांस विक्री विरोधातील कार्यवाहीला गुरूवारी (ता.१० ) मोठे यश आले. पथकाने केलेल्या धडक कार्यवाहित तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथे दोनशे किलो गोमास जप्त करत दोन संशयीतावर गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया उशिरा पर्यंत सुरू होती..गेल्या काही वर्षापासुन टाकळी राजेराय येथे खुलेआमपणे गोमास विक्री जोरात सुरू होती. तालुक्यात पोलिसांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे अनेक कत्तलखाने बंद झाले असताना दुसरीकडे येथिल कत्तलखाना माञ सुरुच होते. गुरुवारी पोळ्याचा सण असताना देखिल दोन ठिकाणी गोमास विक्री होत असल्याची माहीती सकाळीच पोलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन यांना मिळाली होती..त्यानुसार पोलिस कर्मचारी वराडे, राजेंद्र मुळे, प्रमोद साळवी, इंगळे आनंद आडसूळ आदिंनी कत्तलखान्यावर धाड टाकली यात अकबर कुरेशी यांनी विक्रीसाठी ठेवलेला गोमास लपवला होता तर दुसर्या कत्तखान्यावरील विक्रेते दुकान बंद करत पळाले होते. त्यानंतर पोलिस उपनीरीक्षक गणेश झलवार यांच्या निगराणित दुकानाचे कुलुप तोडुन आत असलेले दोनशे किलो गोमास जप्त केले. जप्त केलेल्या गोमासाचे पशु वैद्यकीय अधिकारी विजय थोरात यांनी नमुने घेतले व त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने ते जमिनीत पुरण्यात आले..एकाला मिळाली आधिच माहीतीगुरुवारी टाकळी येथे बाजाराचा दिवस असल्यामुळे दोन्ही कत्तलखान्यावर मोठ्या प्रमाणात गोमास विक्रीसाठी ठेवण्यात आले होते. याची माहीती पोलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन यांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस पथकाने आदी अकबर कुरेशी यांच्या कत्तखान्यावर छापा मारला. परंतु त्या कत्तलखान्यावर काम करणार्या त्यांच्या मुलांना अर्ध्या तासात पोलीस पथक छापा मारणार असल्याची माहीती मिळाली होती. त्यामुळे त्यांनी आपला माल आधिच आजु बाजुला लपवुन ठेवला होता..पोलिस पथक येताच काही जणांनी पथकाची दिशाभुल करत त्याठिकाणी काहीच नसल्याचे भासवले. वरवर कत्तलखाना दाखवत पथकाला बाहेर आणले. माञ त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गोमास असल्याची चर्चा माञ जोरदार सुरू होती. तर या कत्तलखान्यावर आधीच कोण माहीती पुरवली व गोमास लपवण्याचे सांगितले हा मुद्दा माञ दिवसभर रंगला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.