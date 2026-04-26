Water Crisis Solution: टाकळी राजेरायचा पाणीप्रश्न मार्गी; जलजीवन मिशनच्या अनियमिततेवर सखोल चौकशीची घोषणा

टाकळी राजेराय : गेल्या अनेक वर्षापासुन पाणी असुनही तहानलेले राहावे लागत असलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय व परिसरातील पाणी प्रश्न कायम स्वरुपी मार्गी लावण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असुन लवकरच सर्वांना नळाव्दाॅरे पाणीउपलब्ध करुन देणार असल्याचे जिल्हा परिषद सदस्या प्रतिक्षा विकास कापसे यांनी सकाळशी बोलताना केले..शुक्रवारी (ता.२४) रोजी सकाळमध्ये धरण भरलेले पण नळ कोरडे या मथळ्याखाली पाणी प्रश्नाबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत प्रतिक्षा कापसे यांनी पाणी प्रश्नाबाबत माहीती घेत अडीअडचणी जाणुन घेत जलजिवन मिशनच्या कामाबाबत त्रीव संताप व्यक्त केला..तसेच गेल्या दोन वर्षात या भागात कोट्यावधी रुपये खर्चुन करण्यात आलेल्या जलजिवन मिशनच्या जलवाहीनीतुन ग्रामस्थांना एक थेंबही पाणी आलेले नाही, काही ठिकाणी जलवाहीनी फुटली असताना देखिल ती जोडण्याची तसदीही संबधितांनी घेतली नाही. हे पाणी मुरले कुठे याबबत आमदार प्रशांत बंब यांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. परिसरात जेथे जेथे पाणी टंचाई असेल ,जलजिवन मिशनच्या जलवाहिनीत अनियमितता झाली असेल त्यांनी निसंकोच संपर्क साधण्याचे आव्हानही त्यांनी केले. पाणीप्रश्नाबाबत काही अडचण असल्यास ती तात्काळ दुर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही प्रतिक्षा कापसे यांनी सकाळशी बोलताना केले.