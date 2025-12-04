Cloudy Weather: ढगाळ वातावरण पिकांसाठी हानिकारक; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

टाकरवण : परिसरात चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आहे. यामुळे तूर पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे..कोवळ्या शेंगांना पोखरणारी अळी आढळून आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे हरभरा पिकावरही अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. या रोगांचा बंदोबस्त करताना शेतकरी विविध उपाय अवलंबत आहे..शेतकऱ्यांची मदार तूर पिकावर आहे. मात्र, चार दिवसांपासून परिसरात ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्यामुळे जोमात असलेल्या तुरीला या वातावरणाचा फटका बसत आहे. सध्या तुरीवर कोवळ्या शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. या रोगाचा बंदोबस्त करण्यासाठी शेतकरी विविध कीटकनाशकांची फवारणी करताना दिसून येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला आहे..Raigad Rainfall : रब्बी हंगामालाही फटका \nहक्काच्या नाचणी वरी व कडधान्य या नगदी पिकांवर संकट .शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी औषधांची फवारणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तालुक्यात विविध ठिकाणी कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले..रोगराईमुळे दर वधारलेवातावरणातील बदलामुळे भाजीपाल्यावर रोगराई पसरली आहे. परिणामी उत्पादनात घट होऊन भाजीपाल्याचे दर वधारले आहेत. ढगाळ वातावरणामुळे मिरची, वांगी व भेंडी पिकांत रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. फळशेती, भाजीपाला शेती करणारे शेतकरी चिंतेत आहेत. तीन दिवस कडाक्याचे ऊन होते, तर दोन दिवसांत अचानक ढगाळ वातावरण झाले. त्याचा परिणाम फळे, भाजीपाला पिकांवर होत आहे. .Shirur Agriculture : डाळिंब पिकाला ‘मधमाशी’ ची साथ हवी; शेतकऱ्यांचा नव्या प्रयत्नांकडे कल!.ढगाळ वातावरणामुळे मिरची, वांगी व भेंडी पिकांत रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी औषधांची फवारणी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. - गणेश बादाडे, तालुका कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.