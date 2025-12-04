मराठवाडा

Cloudy Weather: ढगाळ वातावरण पिकांसाठी हानिकारक; शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

Cloudy Weather Triggers Pest Attack on Toor Crops: टाकरवण परिसरात ढगाळ वातावरणामुळे तूर आणि हरभरा पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. शेतकरी कीटकनाशक फवारणी करून रोगांचा बंदोबस्त करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
टाकरवण : परिसरात चार दिवसांपासून ढगाळ वातावरण आहे. यामुळे तूर पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.

