पावसाळ्यातही रेणापूर शहराला टॅंकरने पाणीपुरवठा

रेणापूर(जि. लातूर) ः पावसाळा संपत आला तरी अद्यापही शहरात टॅंकरनेच पाणीपुरवठा सुरू आहे. तालुक्‍यात पावसाअभावी दुष्काळी परस्थिती असून अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे नदी-नाले यावर्षी खळखळून वाहिलेच नाहीत. तालुक्‍यातील दोन मोठ्या प्रकल्पांसह अनेक साठवण तलावांतील गाळ उपसा केलेले खड्डे तेवढे भरले आहेत. पावसाळा संपत आला तरी मोठा पाऊस तालुक्‍यात झाला नसल्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार हे निश्‍चित आहे. रेणापूर शहरात आजही टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर मोठे शेतकरी आपापल्या शेतातून मिनी ट्रॅक्‍टरच्या ट्रॉलीमध्ये पाण्याचे टॅंक ठेवून पाणी आणत आहेत. सध्या ही परिस्थिती आहे, तर भविष्यात शहरवासीयांना पाण्यासाठी काय हाल सोसावे लागतील याची चिंता आहे.

