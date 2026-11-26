कुंभार पिंपळगाव, जि. जालना - जायकवाडी डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील कृषी वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते तथा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, घनसावंगीचे सभापती तात्यासाहेब एकनाथ चिमणे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा उभारला आहे..प्रशासनाचा हा निर्णय शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढविणारा असून, त्याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी ही याचिका दाखल झाली असून, या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.घनसावंगी तालुक्यासह अंबड व परतूर तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये कृषी वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत, त्या भागातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे चिमणे यांनी याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. परिसरातील अनेक गोरगरीब शेतकरी आधीच भीषण दुष्काळाचा सामना करीत आहेत..अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असून, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या ठिकाणीही वीज उपलब्ध नसल्याने टँकर भरण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची परवड होत असताना प्रशासनाने वीजबंदीचा निर्णय कोणत्या परिस्थितीचा विचार करून घेतला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.दुसरीकडे, परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांकडे शेततळी व पाण्याचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध असले, तरी द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी संवेदनशील बागायती पिके जगविण्यासाठी नियमित पाणी देणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत सलग वीजपुरवठा खंडित झाल्यास उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. हे नुकसान शेतकऱ्यांना पुन्हा भरून काढणे अशक्य ठरू शकते. एवढेच नव्हे, तर शेतवस्त्यांवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना विहिरीतून जनावरांसाठी पाणी काढण्यासही वीज उपलब्ध नसल्याने पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे..केवळ कालव्याच्या पाणीवाटपाचे नियोजन करताना संपूर्ण परिसरातील दुष्काळी परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची गरज, बागायती पिके आणि पशुधनाचा विचार केला गेला आहे का? सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजांपेक्षा वीजबंदीला प्राधान्य देण्यामागे नेमका कोणता आधार आहे? असे सवाल चिमणे यांनी उपस्थित केले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा न घेता हा निर्णय घेतला आहे का, याबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.या पार्श्वभूमीवर तात्यासाहेब चिमणे यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी जारी झालेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेतील प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभागाचे सचिव, छत्रपती संभाजीनगर येथील कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचे अधीक्षक अभियंता तथा प्रशासक, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि जालना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. या याचिकेचा क्रमांक WPST/37974/2026 असा आहे..माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या सूचनेनुसार चिमणे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ही न्यायालयीन लढाई सुरू केल्याचे समजते. या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली असून, उद्या होणाऱ्या संभाव्य सुनावणीकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.प्रश्न केवळ वीजपुरवठ्याचा राहिलेला नाही, तर दुष्काळात पिण्याचे पाणी, शेतातील उभी पिके आणि मुक्या जनावरांचे जीवन वाचविण्याचा आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर तरी शेतकऱ्यांच्या व्यथेला न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.