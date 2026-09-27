मराठवाडा

Teacher Assault Case: पत्नीला कॉल का करतोस? वाहतूक पोलिसांसमोर शिक्षकावर चाकू व कड्याने हल्ला

पत्नीला व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग व कॉल केल्याचा संशय; तिघांकडून शिक्षकाचा चाकू घेऊन पाठलाग, वाहतूक पोलिसांसमोरच कड्याने डोक्यावर हल्ला
Teacher Attacked in Front of Police Over WhatsApp Chat Dispute in Sambhaji Nagar

Teacher Attacked in Front of Police Over WhatsApp Chat Dispute in Sambhaji Nagar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : ‘पत्नीला व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग व कॉल का करतोस, मुकुंदवाडी येथे राहतोस का’, अशी विचारणा करीत तिघांनी शिक्षकाचा चाकू घेऊन पाठलाग केला. जीव वाचविण्यासाठी शिक्षकाने थेट वाहतूक पोलिसांकडे धाव घेतली; मात्र पाठलाग करणाऱ्यांनी पोलिसांसमोरच त्यांच्यावर हल्ला केला. हातातील कड्याने डोक्यात मारहाण करून जखमी केल्यानंतर साथीदारांनीही शिक्षकाला चापटाबुक्क्यांनी मारहाण केली. ही घटना २३ सप्टेंबर दुपारी वसंतराव नाईक चौकात घडली.

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