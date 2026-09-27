Teacher Assault Case: पत्नीला कॉल का करतोस? वाहतूक पोलिसांसमोर शिक्षकावर चाकू व कड्याने हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर : ‘पत्नीला व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग व कॉल का करतोस, मुकुंदवाडी येथे राहतोस का’, अशी विचारणा करीत तिघांनी शिक्षकाचा चाकू घेऊन पाठलाग केला. जीव वाचविण्यासाठी शिक्षकाने थेट वाहतूक पोलिसांकडे धाव घेतली; मात्र पाठलाग करणाऱ्यांनी पोलिसांसमोरच त्यांच्यावर हल्ला केला. हातातील कड्याने डोक्यात मारहाण करून जखमी केल्यानंतर साथीदारांनीही शिक्षकाला चापटाबुक्क्यांनी मारहाण केली. ही घटना २३ सप्टेंबर दुपारी वसंतराव नाईक चौकात घडली..पुरुषोत्तम शिंदे (३६, रा. सरस्वती मंदिर, खरपुडी रोड, जालना) यांनी याबाबत फिर्याद दिली. शिंदे हे शिक्षक असून, २३ सप्टेंबरला सकाळी ११ः५६ वाजता कार्यालयासमोर चारचाकी उभी करून हातगाडीवर नाश्ता करण्यासाठी गेले होते. नाश्ता करून वाहनाकडे परतताना ते भावासोबत मोबाइलवर बोलत होते. .त्यावेळी दुचाकीवरून (एमएच २० जीडब्ल्यू ५७२३) तिघे जण त्यांच्याजवळ आले. दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीने शिंदे यांना, ‘तू माझ्या पत्नीला व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग व कॉल का करतोस? तू मुकुंदवाडीला राहतोस का?’ अशी विचारणा केली. शिंदे यांनी नकार दिल्यानंतर त्याने चाकू काढून धाव घेतली. .घाबरलेल्या शिंदे यांनी तेथून पळ काढत वसंतराव नाईक चौकातील उड्डाणपुलाखाली बंदोबस्तावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांकडे धाव घेतली. आरोपींनी तेथेही पाठलाग करून पोलिसांसमोरच शिंदे यांना कड्याने डोक्यावर मारले. सिडको ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.