Teacher Protest: शिक्षकांचा एल्गार! टप्पा अनुदानासाठी मुंबईत विराट ठिय्या; मराठवाड्यातील १५०० शाळांना कुलूप, २ लाख विद्यार्थी खोळंबले

-संदीप लांडगेछत्रपती संभाजीनगर: आश्वासनांचे गाजरे आणि कागदी घोड्यांचा खेळ आता पुरे झाला! अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध अखेर फुटला असून, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शिक्षकांनी थेट 'मुंबईच्या वेशीवर' धडक दिली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...रखडलेल्या टप्पा अनुदानासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (ता.सात) राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे. आता नाही तर कधीच नाही' अशा आक्रमक पवित्र्यात मराठवाड्यातील तब्बल दीड हजार शाळांना कुलूप ठोकण्यात आले असून, दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अध्यापन ठप्प झाले आहे. शिक्षकांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले आहेत..आझाद मैदानावरुन 'मंत्रालया'ला आव्हान!गेल्या २२ जूनपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर शिक्षक शांततेच्या मार्गाने धरणे धरून बसले होते. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने, शिक्षक समन्वय संघाने अखेर आंदोलनाचा निर्णय घेतला. मंगळवार आणि बुधवार अशा दोन दिवसांच्या 'शाळा बंद' आंदोलनाची हाक देताच, छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यातील दीड हजारांहून अधिक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे जत्थे मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले..आज आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक शाळांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला. वर्गखोल्या रिकाम्या होत्या आणि फळे कोरेच राहिले. "शासनाने आमच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे, आता केवळ घोषणा नको तर थेट निर्णय हवा," अशी संतप्त प्रतिक्रिया समन्वय संघाचे समन्वयक रविंद्र तम्मेवार, सुरेखा शिंदे, प्रदीप विखे आणि बंडू मस्के यांनी दिली.....तर आंदोलन आणखी चिघळणार!दोन दिवसांच्या या लाक्षणिक संपामुळे केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर अवघा महाराष्ट्र हादरला आहे. भाई चंद्रकांत चव्हाण, वाहेद शेख, संतोष गोसावी आणि हरि मोहिते यांच्यासह हजारो शिक्षकांनी आझाद मैदानावरून सरकारला थेट इशारा दिला आहे की, जर तात्काळ निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्याला वेठीस धरेल..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.शिक्षकांच्या मुख्य मागण्या...- वाढीव अनुदान लागू करा: २०, ४०, ६० आणि ८० टक्के टप्प्यावरील शाळांना १ जून २०२६ पासून तात्काळ वाढीव अनुदान लागू करावे.- समान टप्पा अनुदान: निकष पूर्ण केलेल्या शाळांना २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार समान टप्प्यावर अनुदान मिळालेच पाहिजे.- पटसंख्येचा जाचक नियम बदला: २०२२-२३ मधील कमी पटसंख्येमुळे बाधित झालेल्या शाळांना पुढील वर्षांच्या वाढीव पटसंख्येनुसार अनुदान मंजूर करावे.- जुनी पेन्शन व वैद्यकीय लाभ ः अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करावी.- निवृत्तीचे वय ६० करा: शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात यावे आणि मंजूर पदांतील त्रुटी दूर करून सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा लाभ द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.