मराठवाडा

Teacher Protest: शिक्षकांचा एल्गार! टप्पा अनुदानासाठी मुंबईत विराट ठिय्या; मराठवाड्यातील १५०० शाळांना कुलूप, २ लाख विद्यार्थी खोळंबले

1500 schools closed in Marathwada: टप्पा अनुदानासह प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचा मुंबईत निर्धारलेला मोर्चा; मराठवाड्यात दीड हजार शाळांना कुलूप, लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडचणीत
Grant-in-Aid Row: Thousands of Teachers Hold Sit-In, 2 Lakh Students Affected

Grant-in-Aid Row: Thousands of Teachers Hold Sit-In, 2 Lakh Students Affected

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-संदीप लांडगे

छत्रपती संभाजीनगर: आश्वासनांचे गाजरे आणि कागदी घोड्यांचा खेळ आता पुरे झाला! अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा बांध अखेर फुटला असून, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शिक्षकांनी थेट 'मुंबईच्या वेशीवर' धडक दिली आहे.

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