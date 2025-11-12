Sand Smuggling : 'सकाळ' मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच तहसीलदार उतरल्या गोदावरी पात्रात

पाचोड - पैठण तालुक्यातील पाचोड सह अन्य पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून नव्या जोमाने गोदावरी पात्र वाळु तस्कराकडून पोखरण्यास सुरुवात झाल्याचे वृत्त 'दै. सकाळ'ने मंगळवारी (ता. ११) प्रकाशीत करताच पैठणच्या तहसीलदार ज्योती पवार या आपल्या कर्मचाऱ्यासमवेत गोदावरी पात्रात उतरल्या व पात्रातून अवैधरित्या वाळू उपसा करणासाठी वापरण्यात येणारे ड्रम, दोर जप्त करून त्याची होळी करून रस्त्यावर चर खोदून वाहनांस रोखण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. .वाळूपट्ट्याचा लिलाव होऊन वाळु उपशाला परवानगी मिळण्यापूर्वीच वाळु तस्करांनी पोलिस व महसुल यंत्रणेशी 'जुळते' घेऊन नव्या जोमाने गोदावरीपात्र पोखरण्यास सुरुवात केली. पोलिस व महसुल विभागाशी 'अर्थपूर्ण' संबंध जूळवून 'ग्रिन सिग्नल' मिळवून घेतले.आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या पोलिसांसह महसुल विभागाने आपल्या स्तरावर वाळु तस्करांची बैठक घेऊन त्यांना 'ग्रिन सिग्नल' दिल्याने हिरडपूरी, टाकळी अंबड, आवडे उंचेगाव, विहामांडवा, नवगाव, घेवरी, हिंगणी नांदर, घारेगाव, साजेगाव आदी वाळुपट्टयात वाळू तस्करांनी आपला हैदोस मांडत रेलचेल वाढविली..मात्र, या बाबींची जनतेला माहिती समजताच त्यांनी प्रशासनाला समाज माध्यमावर ट्रोल केले. त्यानंतर 'सकाळ' ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले. अन् पैठणच्या तहसीलदार ज्योती पवार आपल्या लवाजम्यासह हिरडपुरी गोदावरी वाळू पट्टयात अवतरल्या. त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्याद्वारे गोदावरी पात्रातील वाळू उपशासाठी वापरण्यात येणारे ड्रम, कॅन, दोर जमा करून त्याची होळी केली..एवढेच नव्हे तर गोदावरी पात्रात जाणाऱ्या रस्त्यावर चर खोदून जागोजागी अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे आजरोजी वाळू वाहतूकीला अंशतः चाप लागला असला तरी आगामी दिवसांत हे चाप सैल होणार की, कसला जाणार याबाबत सांशकता आहे.वाळु पट्ट्याशी संबंधित सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने आठ पंधरा दिवस वाळु उपसा थांबविण्याच्या गोपनिय सुचना दिल्या असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.