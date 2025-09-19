मराठवाडा

Kannad News : शहीदांच्या ८५ वर्षीय आई-वडिलांना दोन तासांत न्याय; तहसीलदारांची संवेदनशील भूमिका

कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवान सुनील जाधव यांच्या ८५ वर्षीय आई-वडिलांना तहसील कार्यालयात आलेल्या समस्येवर तात्काळ न्याय दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
- संतोष निकम

कन्नड - तालुक्यातील औराळा येथील कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवान सुनील जाधव यांच्या ८५ वर्षीय आई-वडिलांना तहसील कार्यालयात आलेल्या समस्येवर तात्काळ न्याय देत तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी मानवतेचा अनोखा दाखला दिला.

