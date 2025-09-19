Kannad News : शहीदांच्या ८५ वर्षीय आई-वडिलांना दोन तासांत न्याय; तहसीलदारांची संवेदनशील भूमिका

- संतोष निकमकन्नड - तालुक्यातील औराळा येथील कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवान सुनील जाधव यांच्या ८५ वर्षीय आई-वडिलांना तहसील कार्यालयात आलेल्या समस्येवर तात्काळ न्याय देत तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी मानवतेचा अनोखा दाखला दिला..‘सेवा पंधरवाडा’ या उपक्रमांतर्गत केवळ दोन तासांत त्यांना नवीन रेशनकार्ड तसेच संजय गांधी निराधार योजनेची फाईल मंजूर करून देण्यात आली. शुक्रवारी (ता.१९) गोर बंजारा समाजाचा एल्गार मोर्चा तहसील कार्यालयावर आला होता.मोर्चाचे निवेदन स्वीकारून तहसीलदार कडवकर आपल्या दालनाकडे जात असताना, प्रवेशद्वाराजवळ एक ८० वर्षीय आजी हळूहळू चालत असल्याचे त्यांना दिसली. त्यांनी आजींना विचारले, “काय काम होते?” तेव्हा थरथरत्या आवाजात आजींनी उत्तर दिले – 'साहेब, दोन-तीन वर्षांपासून आम्हाला कोठा (धान्य) मिळत नाही म्हणून आले होते…'.आजींच्या ओठांवरील तो कापरा आवाज आणि डोळ्यातील वेदना पाहून तहसीलदार काही क्षण शब्दहीन झाले. चौकशीअंती समजले की त्या औराळा येथील शहीद सुनील जाधव यांच्या आई आहेत. त्यांच्यासोबत वयोवृद्ध वडील देखील आले होते.हा प्रसंग पाहून तहसीलदार कडवकरांनी लगेच पुरवठा अधिकारी निलेश राठोड यांना बोलावले आणि सांगितले – 'शहीद जवानांच्या आई-वडिलांना या वयात धान्यासाठी पायऱ्या झिजवाव्या लागणे ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे. दोन तासांच्या आत त्यांना नवीन रेशनकार्ड द्या आणि धान्य सुरू करा.'.यानंतर ते स्वतः त्या वृद्ध दांपत्याला आपल्या दालनात घेऊन गेले. नायब तहसीलदार दिलीपकुमार सोनवणे यांना बोलावून 'संजय गांधी निराधार योजनेसाठीची संपूर्ण फाईल लगेच तयार करा,' असा आदेश दिला. अवघ्या अर्ध्या तासात फाईल तयार झाली आणि तहसीलदारांनी त्याला त्वरित मान्यता दिली..कोण आहेत हे आजी-आजोबा?शहीद सुनील जाधव यांचे आई-वडील – उत्तम जाधव व मिराबाई जाधव. कारगिल युद्धात मातृभूमीसाठी बलिदान दिलेल्या सुनील जाधव यांच्या पत्नीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले. नातीचे लग्न झाले असून नातू सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथे छोटीशी नोकरी करतो. औराळा गावातील या वृद्ध आई-वडिलांकडे दोन एकर कोरडवाहू शेती आहे आणि त्यावरच ते कसेबसे आपले जीवन जगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.