Kasbe Tadwale Rain : दुध घेऊन परत गावाकडे येत असताना नदीच्या पाण्यातील प्रवाहाबरोबर वाहत चालले दहा शेतकरी; पोहता येत असल्याने वाचले जीव

दहा शेतकरी हातात दुधाने भरलेल कँड घेऊन एकमेकांना साखळी करून ओढ्यातून जाण्याचा प्रयत्न करत होते.
अमर शेख
कसबे तडवळे - आरणी, ता. धाराशिव येथे दुध घेऊन परत गावाकडे येत असताना नदीच्या पाण्यातील प्रवाहाबरोबर वाहत चालले दहा शेतकरी पोहता येत असल्याने व वेळीच ग्रामस्थांची मदत मिळाल्याने वाचले गेले असून वेळीच मदत मिळाल्याने व नशीब बलवत्तर असल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे.

