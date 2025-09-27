Kasbe Tadwale Rain : दुध घेऊन परत गावाकडे येत असताना नदीच्या पाण्यातील प्रवाहाबरोबर वाहत चालले दहा शेतकरी; पोहता येत असल्याने वाचले जीव

कसबे तडवळे - आरणी, ता. धाराशिव येथे दुध घेऊन परत गावाकडे येत असताना नदीच्या पाण्यातील प्रवाहाबरोबर वाहत चालले दहा शेतकरी पोहता येत असल्याने व वेळीच ग्रामस्थांची मदत मिळाल्याने वाचले गेले असून वेळीच मदत मिळाल्याने व नशीब बलवत्तर असल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे..आरणी गावापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर आरण नाला नावाचा मोठा ओढा वाहतो. या ओढयाच्या दुसऱ्या बाजुला गावातील काही शेतकऱ्यांची शेती आहे. तर त्याच बाजुला संत गोरोबा काकानगर म्हणून आरण गावाचीच दुसरी वसाहत तेथे आहे. सुमारे सहाशे ग्रामस्थ तेथे राहतात. दोन्ही आरणी गावाच्या मधुन हा मोठा ओढा वाहतो. या बाजुच्या लोकांची रहदारी याच ओढ्याच्या पात्रातून असते..दोन दिवसाच्या विश्रांतीनंतर आरणी व जवळपासच्या शिवारात शुक्रवारी रात्रीपासून जोरदार पावसाला सुरवात झाली. शनिवारी पहाटे ओढाच्या दुसऱ्या बाजुला शेती असलेले काही शेतकरी शेतातील गाई म्हशीचे दुध काढून आणण्यासाठी ओढ्याच्या पात्रातून पलीकडे गेले त्यावेळी पाणी कमी होते.दुध काढून परत गावाकडे येत असताना आठ वाजण्याच्या सुमारास गावातील उमा घुटे, भागवत घुटे, शुभम घुटे, उत्तम घुटे, धनु घुटे अकुश घुटे, विठल भोसले, पापा गाडे, बाळू गाडे व अन्य एक जण असे दहा शेतकरी हातात दुधाने भरलेल कँड घेऊन एकमेकांना साखळी करून या ओढ्यातून जाण्याचा प्रयत्न करत होते..मात्र, अचानक ओढ्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढत गेला आणि त्यांना या पाण्यातून पुढे जाणे अवघड होऊ लागले. प्रत्येकाच्या हातामध्ये दुधाने भरलेले कॅन्ड असल्याने दोन्ही हाताने एकमेकांना पकड़ता ही येत नव्हते किंवा व्यस्थित समतोल राखता ही येत नव्हता.त्यावेळी अचानक या दहाजणांच्या साखळी मधील एकजण सुटला आणि दुधाचे कॅन्ड खाली पडुन तो पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहु लागला. एकजण सुटल्याने बाकीचेही काहीजण एकमेकाला धरलेल्या साखळीतून सुटले व पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊ लागले..त्यावेळी नदीतील पाणी पाहण्यासाठी आलेले गावातील मुन्ना पाटील, राजहंस घुटे, बाळू गाडे, महेबुब शेख व अन्य काहीजण नदीच्या कडेला होती त्यांनी नदीत लोक वाहत जात आहे. हे पाहीले व पटकन त्यांच्या मदतीला धावत जाऊन त्यांना बाहेर काढल तर यामधे काही जणाला पोहता येत आसल्याने ते पोहत पोहत कडेला पोहचली..प्रतिक्रीयाआम्ही काही जण सकाळी नदीतील पाण्याचे व्हीडीवो काढण्यासाठी नदी काठी उभा होतो त्यावेळी अचानक नदीमध्ये एकजण वाहत असल्याचे दिसले. यामध्ये त्याचे फक्त डोकेच वर दिसत होते. मी त्याच दिशेने असल्याने पटकन त्याच्या मदतीला धावलो व त्याला बाहेर काढले. माझ्यासोबत असलेल्या इतर लोकांनी वाहत चाललेल्या लोकांचा आरडा ओरडा ऐकुन त्यांना नदी पात्राच्या बाहेर काढण्यासाठी मदत केली.- मुन्ना पाटील, मदतीला धावलेले ग्रामस्थ आरणी.आरणी गावातील काही लोक गावापासून वाहणाऱ्या नाल्याच्या दुसऱ्या बाजुला जाऊन राहीले आहेत. या लोकांना मुख्य गावात येण्यासाठी या नाल्यामधुन ये जा करावी लागते. मुलांना शाळेसाठी हाच मार्ग आहे शेतकऱ्यांना दुध घालण्यासाठी हाच मार्ग आहे. या नाल्यावर पुल बांधण्यात यावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून करण्यात येत आहे परेतू येथे पुल झाला नाही.- बापू हरकर, माजी सरपंच, आरणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.