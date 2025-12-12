Tera Tirth Kund: तेरच्या सातवाहनकालीन तीर्थकुंडाला पाच कोटींचा निधी; जतन-संवर्धनातून जागतिक पर्यटनाकडे वाटचाल

धाराशिव : तेर (ता. धाराशिव) येथील सातवाहनकालीन तीर्थकुंडासाठी तीन कोटी ६५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. तीर्थकुंडाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी यापूर्वी एक कोटी ६४ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली..इसवी सन पहिल्या शतकातील घडामोडींचे साक्षीदार असलेल्या या प्राचीन तीर्थकुंडाला एकूण पाच कोटी ११ लाख रुपयांच्या निधीतून आता नवी झळाळी मिळणार आहे. त्यामुळे तेर येथील प्राचीन अवशेषांची ठळक ओळख जगासमोर येणार आहे..त्यातून जगभरातील अभ्यासक आणि पर्यटक या वारसा स्थळांकडे आकर्षित होतील. त्यामुळे तेरची जागतिक पर्यटन केंद्राच्या दिशेने सक्षम वाटचाल सुरू असल्याचा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. संतश्रेष्ठ गोरोबाकाका यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या तेर येथे मोठा ऐतिहासिक वारसा पाहायला मिळतो. येथील अनेक प्राचीन अवशेष आणि साधने उत्खननात आढळून आली आहेत..तेर येथे १९८७-८८ या कालावधीत प्रदीप केशवराव व्यास यांच्या शेतामध्ये उत्खनन करताना सातवाहनकालीन तीर्थकुंडाचे अवशेष समोर आले. पक्क्या विटांनी बांधल्या या तीर्थकुंडाच्या उत्खननात हस्तिदंती फणी, लज्जागौरीची शिल्प यासह बरीच सातवाहनकालीन नाणीही आढळली होती..आता या तीर्थकुंडाच्या जतन आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या एक कोटी ६४ लाख रुपये निधीतून काही प्राथमिक कामे सुरू झाली असून उर्वरित कामांसाठी सरकारने बुधवारी (ता. दहा) आणखी निधी मंजूर केल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले..Kolhapur News: ‘डीपी प्लॅन’, रिंगरोडला मिळेना मुहूर्त; गुंठेवारी नियमिती करणाचे घोंगडे अजूनही भिजतच .अन्य कामांसाठीही निधीबौद्ध स्तुप विकसित करण्यासाठी दोन कोटी २१ लाख रुपये, चौथ्या शतकातील त्रिविक्रम मंदिरासाठी दोन कोटी ९० लाख, संतश्रेष्ठ गोरोबाकाका समाधी मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी पहिल्या टप्प्यात १३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.