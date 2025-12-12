मराठवाडा

Tera Tirth Kund: तेरच्या सातवाहनकालीन तीर्थकुंडाला पाच कोटींचा निधी; जतन-संवर्धनातून जागतिक पर्यटनाकडे वाटचाल

Indian History: इसवी सन पहिल्या शतकातील सातवाहनकालीन तीर्थकुंडाच्या जतनासाठी एकूण ५ कोटी ११ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. तेरच्या ऐतिहासिक वारसा स्थळांना नवजीवन मिळणार आहे. यामुळे तेरचे प्राचीन अवशेष पर्यटनासह जागतिक वारसा अभ्यासकांसाठी आकर्षणकेंद्र ठरणार आहेत.
Tera Tirth Kund

Tera Tirth Kund

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धाराशिव : तेर (ता. धाराशिव) येथील सातवाहनकालीन तीर्थकुंडासाठी तीन कोटी ६५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. तीर्थकुंडाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी यापूर्वी एक कोटी ६४ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Marathwada
village
Development
Cultural heritage
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com