TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाचे बीड कनेक्शन; शिरूरच्या प्रकाश मिसाळला अटक, आरोपींची संख्या १८ वर

बीड : राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या २०२६ च्या टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात आता थेट बीड कनेक्शन समोर आले असून, नाशिक पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने धडक कारवाई करत बीड जिल्ह्यातील शिरूर येथील प्रकाश मिसाळ यास रविवारी मुसक्या आवळल्या आहेत. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल १८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले आहे..तपासात समोर आलेल्या अत्यंत धक्कादायक माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेला प्रकाश मिसाळ हा फुटलेला टीईटीचा मूळ पेपर स्वतःकडे बाळगून परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना तो प्रत्यक्ष वाचून दाखवणार होता. या रॅकेटमध्ये त्याचा मोठा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..\rनाशिक येथील पोलीस ठाण्यात या घोटाळ्याप्रकरणी गंभीर गुन्ह्याची नोंद असून, आर्थिक गुन्हे शाखा याचा कसून तपास करत आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात पोलिसांकडून तब्बल ३ हजार ५०० पानांचे तब्बल मोठे चार्जशीट (आरोपपत्र) न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. प्रकाश मिसाळ याला नाशिक न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला २३ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.