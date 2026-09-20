मराठवाडा

TET Paper Leak: टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाचे बीड कनेक्शन; शिरूरच्या प्रकाश मिसाळला अटक, आरोपींची संख्या १८ वर

Beed Link In TET Paper Leak Case Prakash Misal Arrested: टीईटी पेपरफुटी घोटाळ्यात बीडचा थेट संबंध उघड; शिरूरच्या प्रकाश मिसाळच्या अटकेनंतर रॅकेटमधील भूमिकेचे नवे धक्कादायक तपशील समोर
Beed Connection In TET Paper Leak Case Prakash Misal From Shirur Arrested Total Accused Number Reaches 18

Beed Connection In TET Paper Leak Case Prakash Misal From Shirur Arrested Total Accused Number Reaches 18

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सकाळ वृत्तसेवा
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​बीड : राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या २०२६ च्या टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात आता थेट बीड कनेक्शन समोर आले असून, नाशिक पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने धडक कारवाई करत बीड जिल्ह्यातील शिरूर येथील प्रकाश मिसाळ यास रविवारी मुसक्या आवळल्या आहेत. या हाय-प्रोफाइल प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल १८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले आहे.

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