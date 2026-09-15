Kannad News : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी ठाकरेची शिवसेना आक्रमक; दुष्काळ जाहीर करण्यासह पीकविमा, नुकसानभरपाई देण्याची मागणी

कन्नड - कन्नड तालुक्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. १५) तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनानंतर तहसीलदार सारिका भगत यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..कन्नड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, २०२४-२५ मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची प्रलंबित नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, तसेच २०२३-२४ व २०२४-२५ या कालावधीतील प्रलंबित पीकविमा रक्कम वितरित करावी, करण्यात आली..औट्रम घाट प्रकल्पास मंजुरी मिळाली असल्यास त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू करावे, कन्नड ग्रामीण रुग्णालयासह तालुक्यातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये सर्पदंशावरील प्रतिविष, रेबीज लस व अन्य आवश्यक लशींचा पुरेसा साठा ठेवावा, तसेच बंद असलेल्या रुग्णवाहिका सेवा पूर्ववत सुरू कराव्यात अशा मागण्या आंदोलकांनी यावेळी केला.या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास येणा-या काही दिवसात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला..तालुकाध्यक्ष संजय मोटे, बाजार समितीचे माजी सभापती गणेश शिंदे, तालुका संघटक दिलीप मुठ्ठे, विभागप्रमुख कल्याण चव्हाण, जयराम नागे, माधवराव जाधव, शहरप्रमुख विश्वनाथ त्रिभुवन, संजय राजपूत, नवनाथ राठोड, विभागप्रमुख सतीश जिवरख, सुकदेव कदम, संदीप सेठी, रवींद्र निकम, गोकुळ गोरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.