मराठवाडा

Kannad News : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी ठाकरेची शिवसेना आक्रमक; दुष्काळ जाहीर करण्यासह पीकविमा, नुकसानभरपाई देण्याची मागणी

कन्नड तालुक्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. १५) तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
Protest outside the Tehsil office

Protest outside the Tehsil office

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सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड - कन्नड तालुक्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. १५) तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनानंतर तहसीलदार सारिका भगत यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

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