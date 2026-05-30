Kannad Highway Accident : कन्नडजवळ थार व दुचाकीची भीषण टक्कर; चेंबूरच्या कुटुंबासह ५ जण गंभीर जखमी

कन्नड : धुळे-सोलापूर महामार्गावर शहराजवळ असलेल्या भारत पेट्रोल पंपाजवळ शनिवारी (ता. ३०) सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास थार जीप आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात चेंबूर (मुंबई) येथील एकाच कुटुंबातील तिघांसह दुचाकीवरील दोन तरुण असे एकूण पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघाताचा हा सर्व थरार पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. .थार जीपमधील जखमी (रा. चेंबूर, मुंबई) हितेश सक्रे (वय ४२), प्रिया हितेश सक्रे (वय ३५) आणि रुजूल हितेश सक्रे (वय १५)दुचाकीवरील जखमी मुक्तार शब्बीर शेख (वय ३०, रा. मक्रणपूर) आणि दीपक कडूबा मोरे (वय २५, रा. दाभाडी) असे अपघातात जखमीची नाव आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील चेंबूर येथे राहणारे सक्रे कुटुंबीय त्यांच्या 'थार' जीपने (क्रमांक MH 24 BH 0239) उज्जैन येथे देवदर्शनासाठी जात होते. कन्नड जवळील साखर कारखान्याच्या पाठीमागे असलेल्या पेट्रोल पंपावरून जात असताना, अचानक विरुद्ध दिशेने आलेल्या एका दुचाकीने (क्रमांक MH 02 AS 8673) थारला जोरदार धडक दिली..ही धडक इतकी भीषण होती की, थार जीपने पंपाने बांधलेली डिवायडर तोडुन रस्त्यावरुन तब्बल तीन ते चार पलट्या खाल्ल्या. अनियंत्रित झालेली ही गाडी शेवटी पेट्रोल पंपावरील हवा भरण्याच्या शेडमध्ये जाऊन धडकली आणि थांबली. या अपघातात थार गाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला आहे. अपघात घडताच पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी आणि जवळील व्यावसायिकांनी तातडीने धाव घेतली. त्यांनी थार गाडीत अडकलेल्या तिघांना बाहेर काढून शहरातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले..दुसरीकडे, दुचाकीवरील दोन्ही जखमींना तातडीने कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याने प्राथमिक उपचार करून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे रेफर केले आहे..धुळे-सोलापूर महामार्गावरील कन्नड कारखान्याच्या पाठीमागे असलेल्या भारत पेट्रोल पंपाजवळ झालेला भीषण अपघात हा केवळ योगायोग नसून, तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाचा आणि भ्रष्टाचाराचा जिवंत पुरावा आहे. संबंधित पेट्रोल पंप मालकाचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून महामार्गावर अत्यंत धोकादायक आणि अनधिकृत 'कट पॉईंट्स' (रस्ता ओलांडण्याची जागा) तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आता स्थानिक नागरिकांमधून केला जात आहे..नियम धाब्यावर बसवून दुभाजक तोडले! दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या वाहनधारकांना थेट पेट्रोल पंपावर येऊन इंधन भरता यावे, यासाठी महामार्गाचे मजबूत दुभाजक (डिव्हायडर) चक्क दोन ठिकाणी तोडण्यात आले आहेत. विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांना थेट प्रवेश देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून हा अनधिकृत रस्ता तयार करण्यात आला. हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाने स्वतःहून भीषण अपघातांना दिलेले जाहीर निमंत्रणच आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. आज झालेला भीषण अपघात याच अनधिकृत कट पॉईंटमुळे झाल्याचे बोलले जात आहे.