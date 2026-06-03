Nilanga News : ‘कमळ’ हाच उमेदवार; अरविंद पाटील निलंगेकरांचा पक्षनिष्ठेचा आदर्श

निलंगा - लातूर जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाची संघटनात्मक ताकद उभी करण्यात ज्यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे, त्या युवा नेते अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी पुन्हा एकदा पक्षनिष्ठेचा आदर्श घालून दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. लातूर-बीड-धाराशिव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत त्यांचे नाव संभाव्य उमेदवार म्हणून चर्चेत असताना पक्षाने अन्य उमेदवाराला संधी दिली. मात्र या निर्णयावर नाराजी व्यक्त न करता त्यांनी पक्षाच्या आदेशाला शिरोधार्य मानून पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे..लातूर जिल्ह्यात भाजपाची ताकद अत्यंत मर्यादित असलेल्या काळात माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली व अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्या नियोजनबद्ध संघटन कार्यामुळे पक्षाने जिल्ह्यात मजबूत पाय रोवले. गावपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करणे, निवडणुकांचे काटेकोर नियोजन करणे आणि नव्या नेतृत्वाला संधी देणे यामध्ये अरविंद पाटील निलंगेकर यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते..लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगरपालिका आणि विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी पडद्यामागे राहून प्रभावी नियोजन केले. अनेक वेळा स्वतःकडे पदे घेण्याची संधी असतानाही त्यांनी कार्यकर्त्यांना पुढे आणण्याला प्राधान्य दिले. स्वताला संधी असतानाही जिल्ह्यातील अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांना विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळवून दिली आहे..लातूर जिल्हा परिषद, लातूर महानगरपालिका तसेच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाला यश मिळवून देण्यासाठी संभाजीराव पाटील निलंगेकर आणि अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी केलेल्या संघटन बांधणीची आजही पक्षात चर्चा होत असते. काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या भागात भाजपाचा झेंडा फडकविण्यामागे या दोन्ही नेत्यांचे योगदान मोठे असल्याचे कार्यकर्ते सांगतात..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, स्मृती इराणी यांच्यासह अनेक राष्ट्रीय नेत्यांच्या जिल्ह्यातील सभा यशस्वी करण्यासाठी अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी केलेले नियोजन पक्षासाठी मोलाचे ठरले आहे. संघटन, व्यवस्थापन आणि कार्यकर्त्यांशी असलेला सातत्यपूर्ण संपर्क ही त्यांची प्रमुख ताकद मानली जाते.स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारीची संधी मिळाली नाही, तरीही पक्षाच्या निर्णयाचा सन्मान राखत त्यांनी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना अधिकृत उमेदवाराच्या विजयासाठी काम करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा आणि पक्षापेक्षा विचार मोठा’ या भूमिकेतून त्यांनी घेतलेली भूमिका अनेक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..दरम्यान पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करून संघटन मजबूत करणाऱ्या अरविंद पाटील निलंगेकर यांना भविष्यात मोठी जबाबदारी मिळावी, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. उमेदवारी न मिळाल्याची खंत बाजूला ठेवून पक्षाच्या विजयासाठी मैदानात उतरलेले अरविंद पाटील निलंगेकर हे आज लातूर भाजपातील त्याग, पक्षनिष्ठा आणि संघटन कौशल्याचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.