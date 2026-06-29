मराठवाडा

Jalna News : माजी मंत्री रावसाहेब दानवेंचा बंगला फोडला, कुलूप तोडलं पण चोरी काहीच झाली नाही

माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्या जालना शहरातील शिक्षक कॉलनी परिसरातील बंगल्याtत चोरट्यांनी चोरीचा केला प्रयत्न.
attempt theft in Raosaheb Danves Bungalow

attempt theft in Raosaheb Danves Bungalow

sakal

उमेश वाघमारे
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जालना - माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्या जालना शहरातील शिक्षक कॉलनी परिसरातील बंगल्याtत चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला. घटना सोमवारी (ता. २९) सकाळी उघडकीस आली. सदर बाजार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

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