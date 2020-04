नांदेडच्या या तालुक्यात लॉकडाउनचे गांभीर्यच नाही

मुदखेड, (जि. नांदेड) ः परिसरात सकाळी नऊपासून शिवाजीनगर रेल्वेगेट परिसरात भाजीपाला, पाणटपरी व जनरल स्टोअर्स उघडे असल्याने लोकांनी लॉकडाउन व सेल्फ डिस्टंसिंगला हरताळ दिल्याने अचानक मोठी गर्दी वाढली होती. या विषयी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केल्याने पालिका प्रशासन कामाला लागले व २२ जणांवर कारवाई केली. दुचाकीस्वारांवर कारवाई

शहरातील नियोजन व शिस्त लावण्याचे काम पालिका प्रशासनाचे असताना मात्र पालिका प्रशासन वेळकाढूपणा करीत असल्याचे दिसत होते. प्रशासनाकडून भाजी मार्केटला चालू अथवा बंद ठेवण्याची किंवा इतरत्र बसण्याची सूचना किंवा नियोजन केलेले नसल्यामुळे शिवाजीनगर रेल्वेगेट परिसर, रेल्वे स्टेशन परिसर व गुजरीमध्ये नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. याबद्दल काही माध्यम प्रतिनिधींनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार दिनेश झांपले व मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांना या भागात होत असलेल्या गर्दीस जबाबदार कोण आहे? असा सवाल करताच महसूल व पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले अन् तत्काळ आपल्या फौजफाट्यासह पालिका मुख्याधिकारी रामराजे कापरे, नायब तहारीलदार संजय नागमवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली रामेश्वर वाघमारे, दिलीप पवार, कृष्णा कदम, मोहन कवळे, बबन बोकेफोड, रमेश सावंत, मानसिंग चव्हाण, अशोक रेड्डेवार यांच्या पथकाकडून या भागातील रस्त्यावरील भाजी विक्री, हातगाडे, पाणटपरी, किराणा दुकान, कन्फेशनरीवाल्यांसह दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात आली. हेही वाचा - ‘मजविप’च्या वतीने अडीच लाखाची मदत नागरिकांना घराबाहेर न निघण्याचा सल्ला

या वेळी २२ जणांवर कारवाई करून सात हजारांचा महसूल पालिकेने गोळा केला आहे. आज पहिला दिवस होता, पण उद्याही गर्दी झाल्यास पोलिसात फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी कापरे यांनी सांगितले. पीरबुऱ्हाणनगर (नांदेड) येथे एक कोरोनाचा रुग्ण सापडला असून या रुग्णाचे नातेवाईक मुदखेड येथे आहेत. त्यांचा संपर्क त्यांच्याशी आला असल्याने पोलिस प्रशासन मोठी खबरदारी घेत आहेत. तर दुसरीकडे आज मुदखेड किराणा व्यापारी संघटनेने अध्यक्ष गोविंदप्रसाद कालानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली (ता.२४) व (ता.२५) रोजी बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस प्रशासनाकडून पोलिस निरिक्षक विश्‍वांभर पल्लेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक नारायण शिंदे, बळिराम राठोड, रमेश खाडे यांचे नेमन्यात आलेल पथक संपूर्ण शहरात रात्रंदिवस फिरत असून वेळोवेळी नागरिकांना घराबाहेर निघू नका, असा सल्ला देत आहेत.

