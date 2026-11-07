Thergaon Paithan Accident Santosh Ahire : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला काळाचा घाला; थेरगाव येथे भरधाव दुचाकी घराच्या भिंतीवर धडकल्याने ४५ वर्षीय कुटुंब प्रमुख जागीच ठार

पाचोड : दिवाळीच्या आनंदोत्सवाची लगबग सुरू असतानाच थेरगाव (ता.पैठण) येथे दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला काळाने एका कुटुंब प्रमुखावर घाला घातला. भरधाव वेगातील दुचाकी रस्त्यालगत असलेल्या घराच्या भिंतीवर धडकून झालेल्या या भीषण अपघातात ४५ वर्षीय संतोष उर्फ बाळू यौव्हाण अहिरे यांचा मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक घटना शनिवारी (ता. सात) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास थेरगाव-वडजी रस्त्यावरील अण्णाभाऊ साठे चौकात घडली. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येलाच कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण थेरगावात शोककळा पसरली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी, थेरगाव (ता.पैठण) येथील संतोष उर्फ बाळू अहिरे हे दिवसभराचे कामकाज आटोपून पाचोड येथून दुचाकीवरून आपल्या गावाकडे परतत होते. सायंकाळी सुमारे सात वाजेच्या दरम्यान ते थेरगाव-वडजी रस्त्यावरील अण्णाभाऊ साठे चौकात आले असता त्यांच्या भरधाव दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी थेट रस्त्यालगतच्या घराच्या भिंतीवर जाऊन धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की, दुचाकीच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चुराडा झाला. या अपघातात संतोष अहिरे यांच्या डोक्यासह हातां व पायांना गंभीर दुखापत झाली आणि ते घटनास्थळीच बेशुद्ध पडले..अपघाताचा मोठा आवाज ऐकताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात बेशुद्ध अवस्थेत पडलेल्या अहिरे यांना तातडीने पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख नोमान यांनी तपासणीअंती त्यांस मृत घोषित केले. या दुर्दैवी घटनेची वार्ता पसरताच थेरगाव परिसरातील शेकडो नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी केली..संतोष अहिरे यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, तीन मुले, एक मुलगी, एक बहीण व एक भाऊ असा मोठा परिवार आहे. कधी शेतीची कामे, तर कधी मोलमजुरी करून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. अत्यंत कष्टाने संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या कुटुंबाचा आधारच हरपल्याने पत्नी, मुलांसह संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दिवाळीच्या स्वागतासाठी घराघरांत आनंदाची तयारी सुरू असतानाच अहिरे कुटुंबावर मात्र दुःखाची काळरात्र ओढवली. सणाच्या आनंदावर क्षणात विरजण पडल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..घर अवघे ५० फुटांवर... पण नियतीने दोन मिनिटांचीही उसंत दिली नाही---!मृत्यूने संतोष अहिरे यांना ज्या ठिकाणी गाठले, त्या अपघातस्थळापासून त्यांचे घर अवघ्या ५० फुटांच्या अंतरावर होते. दिवसभर कष्ट करून थकलेला माणूस घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचण्यास काही क्षणच शिल्लक होते. आणखी दोन मिनिटांचा अवधी मिळाला असता, तर ते आपल्या पत्नी-मुलांच्या सहवासात असते; मात्र नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. घर अगदी जवळ असतानाही त्यांना उंबरठा गाठता आला नाही. ज्या घरात दिवाळीचा आनंद साजरा होणार होता, त्याच घरात आता आयुष्यभराची पोकळी निर्माण झाली आहे. या घटनेने उपस्थितांचेही डोळे पाणावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.