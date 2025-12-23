Marathwada Sugarcane Fire : थेरगावात अचानक आग; चार एकर उस जळून शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान!

पाचोड : अचानक शेतातील तोडणीला आलेल्या उसाच्या फडाला आग लागून चार एकरावरील उस जळून दोघां शेतकऱ्या भावंडाची लाखोंची नुकसान झाल्याची घटना थेरगाव (ता.पैठण) येथे मंगळवारी (ता.२३) सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही.या घटनेत शेतकऱ्याचे अंदाजे पाच ते सहा लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .यासंबंधी अधिक माहिती अशी की, थेरगाव येथील पांडूरंग गाडेकर व नामदेव गाडेकर हे दोघे भावंडं शेतातच वास्तव्यास असून त्यांनी अतिवृष्टीच्या त्रासाला वैतागून यंदा नामदेव गाडेकर यांनी अडीच तर पांडूरंग गाडेकर यांनी दीड अशा चार एकरांवर उसाची लागवड केली होती. तुर्तास उस तोडणीस आल्याने दोन- तीन दिवसांत तोडणीस सुरुवात होणार होती.परंतु मंगळवारी (ता.२३) सकाळी हे सर्व आपल्या कुटुंबियासमवेत नाश्ता करत्त असतांना अचानक दहा वाजेच्या सुमारास त्यांना आपल्या शेतातील उसाला आग लागल्याचे दिसून आले. .Pachod Crime : पाचोड येथे कारमध्ये साठवलेला गुटखा पकडला; गुटखा विक्रेत्यावर कारवाई; सहा लाख ५१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त!.ऊसाला आग लागल्याचे दिसताच त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबिय वगावांतील मित्र, आप्तेष्ट यांनी घटनास्थळी धाव घेतली तेव्हा सर्व उसाने चौफेर पेट घेऊन आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. त्याच्या आगीच्या लोणमुळे आग विझवण्याचे प्रयत्न करूनही त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरत होते. जवळच वस्ती असल्याने आग आटोक्यात आणण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी विद्यूत पंप सुरू करून पाटाने पाणी सोडले तर त्यांच्या मुलांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने रोटाव्हेटर व नांगराचे तास मारून खंड पाडून आग आटोक्यात आणली..उशिरा पर्यंत प्रयत्न करून सर्व उभा तोडणीस आलेला ऊस जळून त्याचे चिपाड बनले. सोबतच शेजारच्या शेतकऱ्यांची शेकडो मोसंबीची झाडेही या आगीमुळे होरपळून नुकसान झाले.या आगीमुळे शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आल्याचे बघून लोकांची डोळे पाणावले. या आगीमुळे या शेतकऱ्याचे किमान पाच ते सहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने त्यांना आर्थिक मदत करावी अशी ग्रामस्थातून मागणी होत आहे. या घटनेचा तलाठी व पोलीस विभागाने पंचनामा करुन आर्थिक मदत करावी अशी मागणी तुकाराम गाडेकर व परमेश्वर गाडेकर यांनी केली. या आगीचे कारण अद्याप समजु शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.