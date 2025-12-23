मराठवाडा

Marathwada Sugarcane Fire : थेरगावात अचानक आग; चार एकर उस जळून शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान!

Crop Damage : थेरगावमध्ये अचानक उसजाळी, चार एकर पिक जळून लाखोंचा फटका. शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले तरी आग विझवता आली नाही; आर्थिक मदतीसाठी ग्रामस्थांची मागणी.
Sudden Fire in Thergaon Destroys Four Acres of Sugarcane

Sudden Fire in Thergaon Destroys Four Acres of Sugarcane

Sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड : अचानक शेतातील तोडणीला आलेल्या उसाच्या फडाला आग लागून चार एकरावरील उस जळून दोघां शेतकऱ्या भावंडाची लाखोंची नुकसान झाल्याची घटना थेरगाव (ता.पैठण) येथे मंगळवारी (ता.२३) सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही.या घटनेत शेतकऱ्याचे अंदाजे पाच ते सहा लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
fire
sugarcane
Agricultural damage
pachod
Farmer crop Crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com