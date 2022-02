Parbhani Update : परभणीत बँकेतून चोरट्यांनी ग्राहकाचे १ लाख रुपये पळविले

By

परभणी : प्लॉट खरेदीसाठी बँकेतून रोख रक्कम काढून निघणाऱ्या एका बँक ग्राहकाच्या हातातून चोरट्यांनी एक लाखाची रक्कम लंपास केल्याची घटना गुरुवारी (ता.१७) स्टेडियम कॉम्प्लेक्सच्या समोरील भारतीय स्टेट बँकेच्या आवारात घडली. दरम्यान, ही रक्कम पळविणारे चोरटे बँकेच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरु केला आहे. परभणी (Parbhani) महापालिकेतील कर्मचारी अल्तमश अली मीर अशफाक अली हे गुरुवारी दुपारी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स समोरील भारतीय स्टेट बँकेत (State Bank Of India) आले होते. त्यांनी त्यांच्या बँक खात्यातून एक लाख रुपयांची रक्कम काढली. बँकेतून काढलेली रक्कम स्वतः जवळील बॅगमध्ये ठेवली. बँकेच्या आवारात असलेल्या एका लाकडी बाकावर ते बसलेले असताना एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्या अंगावर पावडर टाकले. (Thieves Stolen one Lakh In Parbhani)

हेही वाचा: Mahindra Thar ची जोरदार खरेदी, जानेवारीत मोठ्या प्रमाणावर वाढली विक्री

झाडावरुन काही तरी पडले असे सांगत अल्तमश अली यांच्याकडील बॅग हिसकावून पोबारा केला. अल्तमश अली हे चोरट्यांच्या मागे धावले. मात्र सदर चोरटा आपल्या दुसर्‍या एका साथीदारासोबत मोटारसायकलवर बसून पळून गेला. या घटनेमुळे बँक परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मोंढा पोलिसात देण्यात आली. स्थागुशा, मोंढा पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाले आहेत.

हेही वाचा: कित्येकांचे हास्य मोदी सरकारने हिरावले - राहुल गांधी

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची घटनास्थळास भेट

परभणीचे सहायक पोलिस अधीक्षक अविनाशकुमार, नवामोंढा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीपान शेळके यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी तातडीने बँकेस भेट देत तेथील सीसीटीव्हीचे फुटेज तपासले. या फुटेजमध्ये दोन तरूण दिसत आहेत. हे संशयित तरूणांचे छायाचित्र पोलिसांनी व्हायरल केले आहेत.