Maharashtra Tradition: लाखाहून अधिक बैलजोड्या गोरखनाथांच्या दरबारात; वसमत, मंदिराला घातल्या पाच प्रदक्षिणा, ४०० वर्षांची परंपरा

Bullock Pairs: वाई (गोरक्षनाथ), ता. वसमत येथे करीनिमित्त झालेल्या पारंपरिक यात्रेसाठी तब्बल एक लाखाहून अधिक बैलजोड्या दाखल झाल्या. गोरक्षनाथांच्या दर्शनासाठी बैलजोड्यांनी मंदिराभोवती पाच प्रदक्षिणा घालून भाविकांनी प्रार्थना केली.
सकाळ वृत्तसेवा
वसमत : मराठवाडा आणि विदर्भात प्रसिद्ध असलेल्या वसमत तालुक्यातील वाई (गोरक्षनाथ) येथे पोळ्यानंतर होणाऱ्या करीनिमित्त शनिवारी (ता. २३) मध्यरात्रीपासून हजारो बैलजोड्या दर्शनासाठी दाखल झाल्या. संध्याकाळी पाचपर्यंत तब्बल ४० हजारांहून अधिक बैलजोड्यांनी गोरखनाथांच्या चरणी माथा टेकवला, तर अनेक बैलमालकांनी इडापिडा टळो म्हणत गोरखनाथांची प्रार्थना केली.

festival
culture
Tradition
Vasmat bullock procession

