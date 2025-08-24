Maharashtra Tradition: लाखाहून अधिक बैलजोड्या गोरखनाथांच्या दरबारात; वसमत, मंदिराला घातल्या पाच प्रदक्षिणा, ४०० वर्षांची परंपरा

वसमत : मराठवाडा आणि विदर्भात प्रसिद्ध असलेल्या वसमत तालुक्यातील वाई (गोरक्षनाथ) येथे पोळ्यानंतर होणाऱ्या करीनिमित्त शनिवारी (ता. २३) मध्यरात्रीपासून हजारो बैलजोड्या दर्शनासाठी दाखल झाल्या. संध्याकाळी पाचपर्यंत तब्बल ४० हजारांहून अधिक बैलजोड्यांनी गोरखनाथांच्या चरणी माथा टेकवला, तर अनेक बैलमालकांनी इडापिडा टळो म्हणत गोरखनाथांची प्रार्थना केली..चारशे वर्षांची परंपरा...वाई गोरक्षनाथ येथे असलेल्या गोरक्षनाथ मंदिराला करीच्या दिवशी बैलजोड्या घेऊन येण्याची परंपरा गेल्या ४०० वर्षांपासून सुरू आहे. बैलजोडीने मंदिराला पाच प्रदक्षिणा घातल्यानंतर पुढील वर्षभर बैल आजारी पडत नाहीत, अशी श्रद्धा आहे..२५ क्विंटल खिचडीचा प्रसादबैलजोड्यांच्या गर्दीची पूर्वकल्पना घेऊन गावकरी व गोरखनाथ संस्थानच्या वतीने योग्य ती व्यवस्था केली. बैलांसाठी पाण्याची व्यवस्था आणि भाविकांसाठी २५ क्विंटल खिचडीचा प्रसाद वाटण्यात आला. पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत एक लाखाहून अधिक बैलजोड्या दाखल झाल्याची माहिती संस्थानने दिली..महाप्रसाद व सेवाकार्यपांगरा बोखारेचे सरपंच सत्यनारायण बोखारे यांच्यावतीने ४०० लिटर दूध आणून चहा वाटप करण्यात आला. तसेच गोरखनाथ संस्थानच्या वतीनेही भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन केले..वाहतूक मार्गात बदलबैलजोड्यांच्या आणि भाविकांच्या गर्दीमुळे वसमत-औंढा नागनाथ मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून शनिवारी मध्यरात्रीपर्यंत हा मार्ग बंद होता. या काळात वाहने वसमत–झिरो फाटा–हट्टा–जवळा बाजारमार्गे वळवण्यात आली होती, अशी माहिती प्रशासनाने दिली..Vasmat News : शेतकऱ्याने नापिकी अन कर्जाला कंटाळून गळफास घेऊन संपविले जीवन.आमच्या बैलजोडीला आजार होऊ नये, भगवान गोरखनाथांचा आशीर्वाद मिळावा, ही आमची श्रद्धा आहे. त्यामुळे आम्ही रात्रीच वाईत दाखल झालो.– शेतकरी, वाशीम जिल्हाबैलपोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी कर सणासाठी वाईला बैलजोडी नेण्याची परंपरा आमच्या घरात आजोबांपासून सुरू आहे. ती परंपरा जपत भगवान गोरखनाथांचे दर्शन घेतले.– शेतकरी, वसमत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.