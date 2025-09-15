Electric Shock Accident: विजेचा धक्का लागून तीन जणांचा मृत्यू; परभणीतील पालममधील घटनेत तिघे गंभीर जखमी

परभणी : विजेचा शॉक लागून तिघांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.१४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पालम शहरातील बालाजीनगरात घडली. या घटनेत तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत..पालमच्या बालाजीनगरातील शेख शफीक शेख मुसा (वय ३१) यांची पानटपरी बैलगाडीतून उतरविताना हा अपघात घडला. टपरी घसरून बैलगाडीवरील लोखंडी दांडी थेट विजेच्या तारेला लागली. .त्यामुळे काम करणारे सिद्धार्थ नरहरी बावळे (३५, रा. जवळा, ता. पालम), शेख शफीक शेख मुसा (वय ३१), शेख शौकत शेख मुसा (४०, रा. बालाजीनगर, पालम) यांना विजेचा जोरदार शॉक लागला..Asian Boxing: आशियाई बॉक्सिंगमध्ये भारताचा ‘ठोसा’; १९ व २२ वर्षांखालील गटामध्ये पदकांची लयलूट.त्यानंतर तिघांना तत्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. दरम्यान, या अपघातात शेख फरहान शेख महेबूब (वय १६), अशोक शेखेर शेख (वय १८), शेख असलम शेख गुड्डू (रा. आयेशा कॉलनी, पालम) हे तिघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या लोहा (जि. नांदेड) येथील साई हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे पालमवर शोककळा पसरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.