मराठवाडा

Electric Shock Accident: विजेचा धक्का लागून तीन जणांचा मृत्यू; परभणीतील पालममधील घटनेत तिघे गंभीर जखमी

Parbhani News: विजेचा शॉक लागून तिघांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.१४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास पालम शहरातील बालाजीनगरात घडली. या घटनेत तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत.
Parbhani
accident
Electricity
electric shock incident
Electric shock death
Palam city incident

