मराठवाडा

Truck Bike Accident : ट्रक-दुचाकी धडकेत तीन मित्रांचा मृत्यू

भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने तीन मित्रांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना बीड-नवगण राजुरी मार्गावर घडली.
Kailas Tule, Akshay Shinde and Rushikesh fuljhalake

Kailas Tule, Akshay Shinde and Rushikesh fuljhalake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​बीड - भरधाव ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने तीन मित्रांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना बीड-नवगण राजुरी मार्गावरील उकंडा तलावाजवळ गुरुवारी (ता. दहा) रात्री अकराच्या सुमारास घडली.

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