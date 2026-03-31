Car Accident : टायर फुटल्याने कार उलटून तिघे जण जखमी; मुरमा शिवारातील घटना

पाचोड - भरधाव वेगातील कारचे टायर फुटल्याने कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून कार तब्बल दोनशे फूट अंतरावर जाऊन शेतात उलटून झालेल्या अपघातात कारचालका सह तिघेजण जखमी झाल्याची घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मुरमा (ता.पैठण) फाट्याजवळ मंगळवारी(ता.३१) दुपारी चार वाजेच्या सुमारास घडली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, बीड येथील ओमकार सानप हे खाजगी कामानिमित्त आपल्या दोन मित्रासमवेत बीड येथून छत्रपती संभाजीनगरला कार (क्रमांक : एम.एच.१४ एफ एक्स१८२५) जात होते. सदरील भरधाव वेगातील कार मुरमा फाट्याजवळील बोरेश्वर मंदिरासमोर आले असता या भरधाव वेगातील कारचे टायर फुटले..टायर फुटल्याने कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सूटून भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नालीत जाऊन कोलांट्या उड्या घेत सुमारे दोनशे फूट अंतरावर शेतात जाऊन उलटली. भरधाव वेगातील कारच्या वेगावर नियंत्रण मिळवता न आल्याने कार झाडावर जाऊन आदळली. ही धडक एवढी जोराची होती ज्यात कारचा पूर्णतः चुराडा झाला. अपघात झाल्याचे समजताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली..काहींनी रुग्णवाहीकेस पाचारण करून त्याद्वारे जखमीस पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. यावेळी उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नोमान शेख यांनी जखमींवर प्रथोमोपचार केले. कारचालक ओमकार सानप याची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांस छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आले..उर्वरित दोघांचे नावे समजू शकली नाहीत. या अपघाताची पाचोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद राऊत, विष्णू सानप आणि ताराचंद घडे हे करत आहेत.