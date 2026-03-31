मराठवाडा

Car Accident : टायर फुटल्याने कार उलटून तिघे जण जखमी; मुरमा शिवारातील घटना

भरधाव वेगातील कारचे टायर फुटल्याने कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून कार तब्बल दोनशे फूट अंतरावर जाऊन शेतात उलटली.
Car Accident

Car Accident

sakal

हबीबखान पठाण
Updated on

पाचोड - भरधाव वेगातील कारचे टायर फुटल्याने कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून कार तब्बल दोनशे फूट अंतरावर जाऊन शेतात उलटून झालेल्या अपघातात कारचालका सह तिघेजण जखमी झाल्याची घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मुरमा (ता.पैठण) फाट्याजवळ मंगळवारी(ता.३१) दुपारी चार वाजेच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
accident
car
pachod

