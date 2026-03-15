Dharashiv : बोलेरोची वॅगनारला मागून धडक, त्यानंतर डिवायडर तोडून होंडा सिटीवर आदळली; तिघांचा मृत्यू, चौघे गंभीर

Bolero Crashes Into Honda City After Hitting Divider धाराशीवमध्ये तीन कार एकमेकांना धडकून झालेल्या विचित्र अपघातात तिघांचा मृत्यू झालाय. तर चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. धाराशीव-लातूर-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाला. अपघात इतका भीषण होता की बोलेरो, वॅगनार आणि होंडा सिटी या तीन कारचा चुराडा झाला आहे. तर अपघातानंतर महामार्गावर रक्ताचा सडा पडला होता. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, करजखेडा पाटीजवळ हा अपघात झाला. अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. बोलेरो गाडी भरधाव वेगात निघाली होती. करजखेडा पाटीजवळ बोलेरो गाडीच्या चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि कार पुढे असलेल्या वॅगनारला धडकली..बोलेरो कारने वॅगनारला जोरात धडक दिल्यानंतर ती उलटली आणि दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या बाजूला गेली. यावेळी विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या होंडा सिटी कारची बोलेरोला धडक बसली. या अपघातात तिन्ही गाड्यांचा चक्काचूर झाला आहे. तर तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समजते..महामार्गावर या विचित्र अपघातानंतर मृतदेह गाड्यांमध्ये अडकून पडले होते. तर जखमी झालेल्या चौघांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचारानंतर धाराशीव आणि सोलापूरला पुढील उपचारासाठी नेण्यात आलंय. चौघांचीही प्रकृती चिंताजनक असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.