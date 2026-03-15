मराठवाडा

Dharashiv : बोलेरोची वॅगनारला मागून धडक, त्यानंतर डिवायडर तोडून होंडा सिटीवर आदळली; तिघांचा मृत्यू, चौघे गंभीर

Dharashiv Accident News धाराशिव लातूर तुळजापूर महामार्गाव तीन गाड्यांच्या विचित्र अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या अपघातात तिन्ही गाड्यांचा चक्काचूर झाला आहे.
Major Road Accident Reported on Dharashiv Highway

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Bolero Crashes Into Honda City After Hitting Divider धाराशीवमध्ये तीन कार एकमेकांना धडकून झालेल्या विचित्र अपघातात तिघांचा मृत्यू झालाय. तर चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. धाराशीव-लातूर-तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाला. अपघात इतका भीषण होता की बोलेरो, वॅगनार आणि होंडा सिटी या तीन कारचा चुराडा झाला आहे. तर अपघातानंतर महामार्गावर रक्ताचा सडा पडला होता.

Loading content, please wait...
Latur
accident
car
Tuljapur
Mahindra Bolero
Death in Car Accident

