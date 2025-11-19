मराठवाडा

Udgir News : भर पत्रकार परिषदेतुन प्रश्न ऐकुन तीन आमदारांचे पलायन

पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे न देता तीन आमदारांनी भर पत्रकार परिषदेत काढता पाय घेत केले पलायन.
mla sambhaji patil nilangekar, abhimanyu pawar, ramesh karad

mla sambhaji patil nilangekar, abhimanyu pawar, ramesh karad

sakal

युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर - नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर युतीच्या वतीने बुधवार (ता. १९) रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे न देता तीन आमदारांनी भर पत्रकार परिषदेत काढता पाय घेत पलायन केले. त्यामुळे भाजपाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्याने संदेह व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
election
MLA
Udgir
Sambhaji Patil
press conference
abhimanyu pawar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com