Udgir News : भर पत्रकार परिषदेतुन प्रश्न ऐकुन तीन आमदारांचे पलायन

उदगीर - नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर युतीच्या वतीने बुधवार (ता. १९) रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे न देता तीन आमदारांनी भर पत्रकार परिषदेत काढता पाय घेत पलायन केले. त्यामुळे भाजपाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्याने संदेह व्यक्त करण्यात येत आहे..येथील शिवम लान्स येथे ही पत्रकार परिषद सुरू असताना पत्रकारांच्या वतीने शहरात चर्चा सुरु असलेले अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी विकली गेली, भाजपा काँग्रेस सोबत मॅनेज झाली, पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना डावलले, मते खरेदी करण्याचा भाव किती? बाजार समीती निवडणुकीत कॉंग्रेसचा प्रचार करणाऱ्यांना भाजपने उमेदवारी का दिली?.असे प्रश्न विचारत असताना मध्येच माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार व लातुरचे आमदार रमेश कराड यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला खंबीरपणे उत्तरे न देता भर पत्रकार परिषदेतून उठून निघून गेले. या प्रश्नांना जिल्हाध्यक्ष श्री मुरूमकर यांनी कसेबसे उत्तरे देऊन सारवासारव केली..महायुतीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे, लातूर ग्रामीणचे आमदार रमेश कराड, औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार निलंग्याचे आमदार माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष माजी मंत्री बसवराज पाटील मुरूमकर, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, उत्तरा कलबुर्गे, बालाजी भोसले, जानीमीया सय्यद, शाम डावळे आदी यावेळी उपस्थित होते..सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकीत जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र बळावर निवडणुका होत असताना उदगीर नगरपालिका ही भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीमधून लढली जात आहे. उदगीरचे आमदार माजी मंत्री संजय बनसोडे यांनी युतीधर्म पाळला असल्याची माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्री मुरूमकर यांनी दिली आहे..यावेळी आमदार बनसोडे म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत उदगीर येथे झालेल्या बैठकीत भाजपाला सहकार्य करण्याचा शब्द दिला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये तो शब्द पाळला. या निवडणुकीत उदगीरच्या जनतेने महायुती सोबत राहून विकासाला कौल देण्याचे आवाहन केले..