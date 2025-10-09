Drowning Accident: मराठवाड्यात वेगवेगळ्या दोन ठिकाणी तलावात बुडून तीन जणांचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर तालुक्यातील तळेसामान आसेगाव येथील तलावात बुधवारी (ता. ८) दुपारी विशाल मच्छिंद्र माळे (वय २६, रा. आसेगाव) या तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला..माहिती मिळताच दौलताबाद पोलिस आणि पदमपुरा अग्निशमन दलाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने शोधमोहीम राबवत विशालचा मृतदेह बाहेर काढला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिला..त्याच्यावर घाटी रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. विशालच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, भाऊ असा परिवार आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, पोलिस तपास सुरू आहे..तलावात बुडून दोघांचा मृत्यूतुळजापूर तलावात बुडून दोघांचा मृत्यू झाल्याची घटना पांगरधरवाडी (ता. तुळजापूर) येथे बुधवारी (ता. ८) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. राजेश रमेश विश्वकर्मा (वय ३५, रा. नयेगाव, जि. विरोही, मध्यप्रदेश), अखिलेश दयाशंकर गुप्ता (३३, भावनापूर, जिल्हा सुलतानपूर, उत्तरप्रदेश) अशी त्यांची नावे आहेत..Illegal Gas Cylinder: भेंडाळा शिवारात अवैध गॅस भरण्याचा अड्डा उघडकीस; चित्रीकरण करणाऱ्या पुण्यातील पत्रकार, समाजसेवकांना मारहाण.गावातील पोलिस पाटील दादाराव मारटकर यांनी सांगितले, की हे दोघेही येथील एका ठिकाणी कामाला होते. कामाला बुधवारी सुटी असल्याने ते तलावात मासे पकडण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी ते बुडाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.