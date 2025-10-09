मराठवाडा

Drowning Accident: मराठवाड्यात वेगवेगळ्या दोन ठिकाणी तलावात बुडून तीन जणांचा मृत्यू

drowning accident: गंगापूर तालुक्यातील तळेसामान आसेगाव येथील तलावात तरुण विशाल मच्छिंद्र माळे (२६) बुडून मृत्यू झाला. तुळजापूर तालुक्यातील पांगरधरवाडी येथील तलावात मासे पकडताना दोघांचा मृत्यू झाला.
Drowning Accident

Drowning Accident

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : गंगापूर तालुक्यातील तळेसामान आसेगाव येथील तलावात बुधवारी (ता. ८) दुपारी विशाल मच्छिंद्र माळे (वय २६, रा. आसेगाव) या तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

