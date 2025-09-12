Pachod Accident : दुचाकींची समोरासमोर धडक; तिघे जण गंभीर जखमी

पाचोड - भरधाव वेगातील दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात तिघे जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आडगाव जावळे (ता.पैठण) शिवारात शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास घडली असून या अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे बाबासाहेब साळूबा पोपळघट, कमलाबाई बाबासाहेब पोपळघट, रा.दरेगाव (ता.पैठण) व अरुण हरिभाऊ दहिवाळ रा.पाचोड, (ता.पैठण) अशी आहेत..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, दरेगाव (ता.पैठण) येथील बाबासाहेब साळूबा पोपळघट (वय-६० वर्षे), कमलबाई बाबासाहेब पोपळघट (वय-५५ वर्षे) हे पती-पत्नी आपल्या दुचाकीवरून शुक्रवारी दुपारी आडगाव जावळे (ता. पैठण) येथून किनगाव-चौफुली (ता. अंबड) येथे काही कामानिमित्त जात असताना छत्रपती संभाजीनगरकडून अरुण हरिभाऊ दहिवाळ (वय-६०) हे आपल्या दुचाकीवरून पाचोड कडे येत असताना या दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली..यात अरूण दहिवाळ यांच्या डोक्याला व छातीला गंभीर मार लागला तर बाबासाहेब पोपळघट यांच्या पायाला मार लागला आहे. या अपघाता प्रसंगी उपस्थित स्थानिकांनी मदतकार्य करीत तातडीने दूरध्वनीवरून भोकरवाडी टोल प्लाझा येथील रुग्णवाहिकेस पाचारण केले. माहिती मिळताच रुग्णवाहिके वरील रवी गाढे, विजय धारकर, आत्मराम गाडेकर आदींनी ता तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन तिन्ही जखमींना पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले..उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी त्यांचेवर प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात पाठविले. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार रवींद्र आंबेकर करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.